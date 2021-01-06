Hekimoğlu Dizisinde Ateş’in Yeni Sevgilisi İpek’in Evini Bastı! Ateş İnanmak İstemese de Depremler Çok Yakın!
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu, yeni bölümleri ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün tekrar bölümü ekranlara gelince hayranları yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını sormaya başladı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla birlikte Hekimoğlu dizisi 12 Ocak günü izleyicisiyle buluşacak. Yeni bölümü heyecanla beklenen dizinin dün akşam tekrar bölümü ekranlara geldi.
Başrollerinde Timuçin Esen, Ebru Özkan, Okan Yalabık, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Coldbay gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Hekimoğlu dizisinin yeni bölümü büyük heyecanla bekleniliyor. Yeni bölümden kesintiler paylaşıldı. Salı akşamlarının olmazsa olmazı dizilerinden birisi olarak gündeme geliyor. Dün yayınladığı tekrar bölümüyle ekranlara gelerek büyük bir hata yaptı.
Dün akşam Masumlar Apartmanı ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizilerinin yeni bölümleri yayınlanmadı. Sadece Baraj dizisinin yeni bölümü ekranlara gelince totalde birinci olmayı hak etti. Salı akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelen tek dizi Baraj olunca reytinglerde sıçrama yaptı. Hekimoğlu ise dün akşam yeni bölümünü yayınlamamakla eline geçen fırsatı geri tepti.
06 Oca 2021 - 18:34 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.