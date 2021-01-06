Hekimoğlu Dizisinde Ateş’in Yeni Sevgilisi İpek’in Evini Bastı! Ateş İnanmak İstemese de Depremler Çok Yakın!

Başrollerinde Timuçin Esen, Ebru Özkan, Okan Yalabık, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Coldbay gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Hekimoğlu dizisinin yeni bölümü büyük heyecanla bekleniliyor. Yeni bölümden kesintiler paylaşıldı. Salı akşamlarının olmazsa olmazı dizilerinden birisi olarak gündeme geliyor. Dün yayınladığı tekrar bölümüyle ekranlara gelerek büyük bir hata yaptı.

Dün akşam Masumlar Apartmanı ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizilerinin yeni bölümleri yayınlanmadı. Sadece Baraj dizisinin yeni bölümü ekranlara gelince totalde birinci olmayı hak etti. Salı akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelen tek dizi Baraj olunca reytinglerde sıçrama yaptı. Hekimoğlu ise dün akşam yeni bölümünü yayınlamamakla eline geçen fırsatı geri tepti.