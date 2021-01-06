Masterchef Serhat’a Exxen’den Büyük Teklif! Şans Eseri Katıldığı Yarışmadan Hem Birinci Oldu, Hem Program Sahibi! Acun Serhat’ı Ödüle Boğdu!

Yapılan iddialara göre ise Acun Ilıcalı ‘basit bir şekilde’ şampiyon olmuş Serhat’a Exxen’de teklif sundu. Masterchef’in ilk sezonunda yarışan Hakan gibi onunda şans kapıları açıldı. Bilindiği üzere Masterchef yarışmasının ilk sezonunda Hakan başarılı bir şekilde yarışmış fakat finale kalamamıştı. Bunun üzerine Acun Ilıcalı ve Masterchef ekibi Hakan’ı hem Survivor’a göndermiş hem de Masterchef’in mutfağında çalıştırmıştı.

Halen Masterchef ekibiyle çalışmaya devam eden Hakan Kanık’a hayatının teklifi geldiği gibi Serhat’a da hayatının teklifi iddialara göre resmen geldi. Acun Ilıcalı’nın yeni kurmuş olduğu platform olan Exxen büyük bir başarıyla ilerlemeye devam ediyor. Sadece ilk üç gün içerisinde 500 bin aboneye sahip olan Exxen’de Enis Arıkan, Şeref Bey ve kızı Melisa’nın isteği üzerine tekrar başlamış olan Sihirli Annem dizisi bile yer alıyor.