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- 06 Oca 2021 - 21:02 G: 06 Oca 2021 - 21:49

Masterchef Serhat’a Exxen’den Büyük Teklif! Şans Eseri Katıldığı Yarışmadan Hem Birinci Oldu, Hem Program Sahibi! Acun Serhat’ı Ödüle Boğdu!

Ekranların en sevilen ve beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef ile ilgili ortaya çıkan iddia sosyal medyayı ayaklandırdı. Her bölümünde seyircisine büyük bir haz yaşatan Masterchef final günü ile adeta damgasını vurmuştu. 2021 yılının ilk günlerinde şampiyonu resmen açıklayan Masterchef yüzleri gülümsetmişti.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Yapılan iddialara göre ise Acun Ilıcalı ‘basit bir şekilde’ şampiyon olmuş Serhat’a Exxen’de teklif sundu. Masterchef’in ilk sezonunda yarışan Hakan gibi onunda şans kapıları açıldı. Bilindiği üzere Masterchef yarışmasının ilk sezonunda Hakan başarılı bir şekilde yarışmış fakat finale kalamamıştı. Bunun üzerine Acun Ilıcalı ve Masterchef ekibi Hakan’ı hem Survivor’a göndermiş hem de Masterchef’in mutfağında çalıştırmıştı.

Halen Masterchef ekibiyle çalışmaya devam eden Hakan Kanık’a hayatının teklifi geldiği gibi Serhat’a da hayatının teklifi iddialara göre resmen geldi. Acun Ilıcalı’nın yeni kurmuş olduğu platform olan Exxen büyük bir başarıyla ilerlemeye devam ediyor. Sadece ilk üç gün içerisinde 500 bin aboneye sahip olan Exxen’de Enis Arıkan, Şeref Bey ve kızı Melisa’nın isteği üzerine tekrar başlamış olan Sihirli Annem dizisi bile yer alıyor.

06 Oca 2021 - 21:02 - Magazin

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