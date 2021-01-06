Opel Corsa İçin Yaptığı Kampanya İle Herkesi Büyük Şoka Soktu! Bayilere Araçlarını Çekti, Fiyatları İndirdi!

Pandemi süreci içerisinde otomobil fiyatlarındaki tavan artışlar araç alacak kişiler için kâbus haline gelmişti. Sıfır araç almak isteyenler çok zor durumda kalırken bir an önce araç sahibi olmak isteyenler çareyi ikinci el araçlarda aramaya başladı. Fakat ikinci el araç fiyatları neredeyse sıfır fiyatlar ile başa baş gitmeye başladı. Bu nedenle farklı firmalar tarafından yapılan kampanyaları gündeme gelerek araç almak isteyenler için büyük bir fırsat haline dönüştü.

Yapılan kampanyalar birçok kişinin yüzünü güldürürken araç almak isteyenler hayaline bir adım daha yaklaştı. 2021 yılına girmeden önce birçok kişi yapılan kampanyaları kaçırmamak için bir an önce araç satın almaya başladı. Yeni yılda araç fiyatlarında zam beklenirken Opel bir kampanyanın daha altına imza attı. 2021 yılı Ocak ayı içerisinde araç fiyatlarında artış olacağı tahmin edildi fakat yapılan tahminlerin tersi çıkacağını kimse düşünmedi.