Opel Corsa İçin Yaptığı Kampanya İle Herkesi Büyük Şoka Soktu! Bayilere Araçlarını Çekti, Fiyatları İndirdi!
2021 yılında araç fiyatlarının artacağını söyleyenler otomobil alacak kişileri hayal kırıklığına uğratsa da tüm söylenenlerin üstüne çizen Opel, Ocak ayında indirim üstüne indirim yapmaya başladı. Ülkemizde en çok tercih edilen modellerden bir tanesi olan Opel Corsa, Ocak ayı itibariyle yeni fiyat listesini güncelledi. Birçok kişi yapılan indirimleri merak ederek araştırmaya başladı. Opel Ocak ayı indirimi ne kadar olacak?
Pandemi süreci içerisinde otomobil fiyatlarındaki tavan artışlar araç alacak kişiler için kâbus haline gelmişti. Sıfır araç almak isteyenler çok zor durumda kalırken bir an önce araç sahibi olmak isteyenler çareyi ikinci el araçlarda aramaya başladı. Fakat ikinci el araç fiyatları neredeyse sıfır fiyatlar ile başa baş gitmeye başladı. Bu nedenle farklı firmalar tarafından yapılan kampanyaları gündeme gelerek araç almak isteyenler için büyük bir fırsat haline dönüştü.
Yapılan kampanyalar birçok kişinin yüzünü güldürürken araç almak isteyenler hayaline bir adım daha yaklaştı. 2021 yılına girmeden önce birçok kişi yapılan kampanyaları kaçırmamak için bir an önce araç satın almaya başladı. Yeni yılda araç fiyatlarında zam beklenirken Opel bir kampanyanın daha altına imza attı. 2021 yılı Ocak ayı içerisinde araç fiyatlarında artış olacağı tahmin edildi fakat yapılan tahminlerin tersi çıkacağını kimse düşünmedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.