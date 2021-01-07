Kuruluş Osman'da Yer Yerinden Oynayacak! Osman Bey Eline Alıp Okudu, Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak... İzleyenler Gözyaşlarına Boğulacak!
ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman, yayınlandığı ilk günden bu yana izleyici kitlesinin tüm dikkatlerini üzerine çekti. Son derece güçlü kadrosuyla diziye bambaşka bir boyut kazandıran Kuruluş Osman dizisinin kadrosunda, Burak Özçivit, Özge Törer, Tamer Yiğit, Nurettin Sönmez, Ayşegül Günay ve Didem Balçın gibi birçok ünlü isim yer alıyor. Yayınlanan yeni bölümünde yaşanan olaylar…
Kuruluş Osman dizisi, 41. yeni bölümüyle beraber izleyici karşısına çıktı. Kayı beyi olarak kılıç kuşanmasının yapılmasından sonra, Türk kağanların emanetlerini Bamsı Bey’den almak için yola çıkan Osman Bey, obanın ve uç bölgesinin düzenini kurmak için ilk hamlesini yapmaya başladı. Flatyos’un kaçması ise tüm dengeleri alt üst etti. Osman Bey, Flatyos’un kaçmasından, Göktuğ’u sorumlu tuttu. Bununla beraber Dündar Bey’in Nikola ile gizli görüşmesinden haberdar olan Osman Bey, adeta çılgına döndü.
Kuruluş Osman dizisinin yayınlanan son bölümünde yaşanan olaylar, izleyici kitlesini şoktan şoka soktu. Son derece gergin anların yaşandığı Kuruluş Osman dizisinde, Papa’nın adamları, Bamsı Bey’e karşı hain bir plan yaparak, emanetleri ele geçirmek için ilk hamle girişimini yaptılar. Bunun yanı sıra Flatyos’un dönmesiyle beraber daha çok güç kazanan Nikola, İstanbul’dan gönderilen yeni birliklerle beraber Osman Bey’e hain bir tuzak hazırlamak için plan yapmaya başladı. Detaylar için diğer sayfaya geçiniz!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.