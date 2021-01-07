Kuruluş Osman'da Targun Hatun'un Tüm Oyunu Ortaya Çıktı! Karşısına Geçti ve Tek Tek İtiraf Etti! Neler Varmış Neler...

Kuruluş Osman, yayınlanan 41. bölümüyle beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Yayınlanan bölümde yaşanan olaylar herkesi büyük bir şokun içerisine sürükledi. Çarşamba günlerinin reyting rekortmeni Kuruluş Osman’da Zeynep Tuğçe Bayat’ın hayat verdiği, Targun Hatun’un gerçek yüzü ortaya çıktı. Bununla beraber Osman Bey’in karşısına çıkarılan Targun Hatun’un sözleri geceye adeta damga vurdu. Bu sözlerle beraber Osman Bey büyük bir şok yaşadı. Kuruluş Osman, yayınlanan son bölümüyle beraber izleyici kitlesine şok üstüne şok yaşattı.

Kuruluş Osman, yayınlanan 41. bölümüyle beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Yayınlanan bölümde yaşanan olaylar herkesi büyük bir şokun içerisine sürükledi. Çarşamba günlerinin reyting rekortmeni Kuruluş Osman’da Zeynep Tuğçe Bayat’ın hayat verdiği, Targun Hatun’un gerçek yüzü ortaya çıktı. Bununla beraber Osman Bey’in karşısına çıkarılan Targun Hatun’un sözleri geceye adeta damga vurdu. Bu sözlerle beraber Osman Bey büyük bir şok yaşadı. Kuruluş Osman, yayınlanan son bölümüyle beraber izleyici kitlesine şok üstüne şok yaşattı. >> Detaylar için diğer sayfaya geçiniz!