Haberler Ankara Haberler Ankara
- 07 Oca 2021 - 12:42 G: 07 Oca 2021 - 12:48

Kuruluş Osman'da Targun Hatun'un Tüm Oyunu Ortaya Çıktı! Karşısına Geçti ve Tek Tek İtiraf Etti! Neler Varmış Neler...

Son zamanlarda ekranların en çok izlenen dizileri arasında yer alan Kuruluş Osman, yeni bölümlerinde yaşanan olaylarla beraber, izleyici kitlesine heyecan dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda, Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Erkan Avcı ve Zeynep Tuğçe Bayat gibi birçok oyuncu yer alıyor. Kuruluş Osman’da Targun Hatun’un tüm oyunu ortaya çıktı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Kuruluş Osman, yayınlanan 41. bölümüyle beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Yayınlanan bölümde yaşanan olaylar herkesi büyük bir şokun içerisine sürükledi. Çarşamba günlerinin reyting rekortmeni Kuruluş Osman’da Zeynep Tuğçe Bayat’ın hayat verdiği, Targun Hatun’un gerçek yüzü ortaya çıktı. Bununla beraber Osman Bey’in karşısına çıkarılan Targun Hatun’un sözleri geceye adeta damga vurdu. Bu sözlerle beraber Osman Bey büyük bir şok yaşadı. Kuruluş Osman, yayınlanan son bölümüyle beraber izleyici kitlesine şok üstüne şok yaşattı.

Kuruluş Osman, yayınlanan 41. bölümüyle beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Yayınlanan bölümde yaşanan olaylar herkesi büyük bir şokun içerisine sürükledi. Çarşamba günlerinin reyting rekortmeni Kuruluş Osman’da Zeynep Tuğçe Bayat’ın hayat verdiği, Targun Hatun’un gerçek yüzü ortaya çıktı. Bununla beraber Osman Bey’in karşısına çıkarılan Targun Hatun’un sözleri geceye adeta damga vurdu. Bu sözlerle beraber Osman Bey büyük bir şok yaşadı. Kuruluş Osman, yayınlanan son bölümüyle beraber izleyici kitlesine şok üstüne şok yaşattı. >> Detaylar için diğer sayfaya geçiniz!

07 Oca 2021 - 12:42 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Mucize Doktor Dizisi 44. Bölüm Full İzle! 7 Ocak 2021 Mucize Doktor Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mucize Doktor Dizisi 44. Bölüm Full İzle! 7 Ocak 2021 Mucize Doktor Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Bir Zamanlar Çukurova 79. Bölüm Full İzle! 7 Ocak 2021 Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Zamanlar Çukurova 79. Bölüm Full İzle! 7 Ocak 2021 Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Zuhal Topal'la Sofrada 514. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 7 Ocak 2021 Günün Puanlanması Kaç Oldu? mask
Zuhal Topal'la Sofrada 514. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 7 Ocak 2021 Günün Puanlanması Kaç Oldu?
Kuruluş Osman'da Yer Yerinden Oynayacak! Osman Bey Eline Alıp Okudu, Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak... İzleyenler Gözyaşlarına Boğulacak! mask
Kuruluş Osman'da Yer Yerinden Oynayacak! Osman Bey Eline Alıp Okudu, Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak... İzleyenler Gözyaşlarına Boğulacak!
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 7 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 7 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 7 Ocak 2021 Günü Kim Birinci Oldu? Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu? mask
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 7 Ocak 2021 Günü Kim Birinci Oldu? Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu?
Acun Ilıcalı O Yarışmacının Elinden Tuttu! Herkes Takdir Etti, Artık Nisa Yeni Projenin Bir Parçası! "Helal Olsun Sana Acun Ilıcalı" mask
Acun Ilıcalı O Yarışmacının Elinden Tuttu! Herkes Takdir Etti, Artık Nisa Yeni Projenin Bir Parçası! "Helal Olsun Sana Acun Ilıcalı"
Doğduğun Ev Kaderindir‘de Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı ki; Zeynep'in Dünyası Başına Yıkıldı! Asla Peşini Bırakmayacak... mask
Doğduğun Ev Kaderindir‘de Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı ki; Zeynep'in Dünyası Başına Yıkıldı! Asla Peşini Bırakmayacak...
Gönül Dağı Dizisi Yayından Kaldırıldı! İzleyiciler Şok Geçirdi, Alınan Son Bilgiye Göre Yeni Gelişmeler Yaşansa da; Şuanda Yok... mask
Gönül Dağı Dizisi Yayından Kaldırıldı! İzleyiciler Şok Geçirdi, Alınan Son Bilgiye Göre Yeni Gelişmeler Yaşansa da; Şuanda Yok...
Hekimoğlu Dizisinde Ateş’in Yeni Sevgilisi İpek’in Evini Bastı! Ateş İnanmak İstemese de Depremler Çok Yakın! mask
Hekimoğlu Dizisinde Ateş’in Yeni Sevgilisi İpek’in Evini Bastı! Ateş İnanmak İstemese de Depremler Çok Yakın!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kuruluş Osman'da Targun Hatun'un Tüm Oyunu Ortaya Çıktı! Karşısına Geçti ve Tek Tek İtiraf Etti! Neler Varmış Neler... mask
Kuruluş Osman'da Targun Hatun'un Tüm Oyunu Ortaya Çıktı! Karşısına Geçti ve Tek Tek İtiraf Etti! Neler Varmış Neler...
Dikmen Karapınar Spor Parkında Sona Yaklaşıldı mask
Dikmen Karapınar Spor Parkında Sona Yaklaşıldı
Yenimahalle Belediyesi kendi işini kendi yapıyor mask
Yenimahalle Belediyesi kendi işini kendi yapıyor
Başkan Altınok: 2021 Keçiören için hizmet yılı olacak mask
Başkan Altınok: 2021 Keçiören için hizmet yılı olacak
Kuruluş Osman'da Yer Yerinden Oynayacak! Osman Bey Eline Alıp Okudu, Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak... İzleyenler Gözyaşlarına Boğulacak! mask
Kuruluş Osman'da Yer Yerinden Oynayacak! Osman Bey Eline Alıp Okudu, Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak... İzleyenler Gözyaşlarına Boğulacak!
Pursaklar Belediyesi Sokaklarına Sahip Çıkıyor mask
Pursaklar Belediyesi Sokaklarına Sahip Çıkıyor

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL