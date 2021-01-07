Kuruluş Osman'da Targun Hatun'un Tüm Oyunu Ortaya Çıktı! Karşısına Geçti ve Tek Tek İtiraf Etti! Neler Varmış Neler...
Son zamanlarda ekranların en çok izlenen dizileri arasında yer alan Kuruluş Osman, yeni bölümlerinde yaşanan olaylarla beraber, izleyici kitlesine heyecan dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda, Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Erkan Avcı ve Zeynep Tuğçe Bayat gibi birçok oyuncu yer alıyor. Kuruluş Osman’da Targun Hatun’un tüm oyunu ortaya çıktı.
Kuruluş Osman, yayınlanan 41. bölümüyle beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Yayınlanan bölümde yaşanan olaylar herkesi büyük bir şokun içerisine sürükledi. Çarşamba günlerinin reyting rekortmeni Kuruluş Osman’da Zeynep Tuğçe Bayat’ın hayat verdiği, Targun Hatun’un gerçek yüzü ortaya çıktı. Bununla beraber Osman Bey’in karşısına çıkarılan Targun Hatun’un sözleri geceye adeta damga vurdu. Bu sözlerle beraber Osman Bey büyük bir şok yaşadı. Kuruluş Osman, yayınlanan son bölümüyle beraber izleyici kitlesine şok üstüne şok yaşattı.
Kuruluş Osman, yayınlanan 41. bölümüyle beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Yayınlanan bölümde yaşanan olaylar herkesi büyük bir şokun içerisine sürükledi. Çarşamba günlerinin reyting rekortmeni Kuruluş Osman’da Zeynep Tuğçe Bayat’ın hayat verdiği, Targun Hatun’un gerçek yüzü ortaya çıktı. Bununla beraber Osman Bey’in karşısına çıkarılan Targun Hatun’un sözleri geceye adeta damga vurdu. Bu sözlerle beraber Osman Bey büyük bir şok yaşadı. Kuruluş Osman, yayınlanan son bölümüyle beraber izleyici kitlesine şok üstüne şok yaşattı. >> Detaylar için diğer sayfaya geçiniz!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.