Masterchef Barbaros Yeni Projesiyle Herkesi Şaşırttı! Şampiyon Olmaması Daha İyi Oldu! Dubai'de... "Helal Olsun Barbaros" Dediler…
TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye, geçtiğimiz hafta final yaparak izleyici kitlesini büyük bir hüsranın içerisine sürüklemişti. Programın şampiyonu ise Serhat Doğramacı olmuştu. Masterchef Türkiye’den ikinci olarak ayrılan Barbaros Yoloğlu ise yeni projesi ile herkesi şaşkına çevirdi. Herkes Barbaros’un yeni projesini araştırmaya başladı.
TV8 ekranlarının en başarılı yapımlarından birisi olan Masterchef Türkiye, ekranlara veda etti. Son derece büyük bir rekabetin olduğu programda büyük ödülü ve Masterchef 2020 kupasını Serhat Doğramacı aldı. Kupayı Barbaros ile beraber kaldırmak isteyen Serhat, izleyici kitlesinin gönüllerini fethetmişti. Bunun yanı sıra programı ikinci olarak bitiren Barbaros, yeni projesiyle beraber herkesi şaşkına çevirdi. Bu projenin ardından takipçi kitlesi şampiyon olmamasının daha iyi olduğunu dile getirdi.
Masterchef Türkiye’deki başarılı performansı ile ekranların sevilen isimlerinden birisi olan Barbaros’un yeni projesi sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Yarışmada şampiyon olmasını bekleyen izleyici kitlesi büyük bir hüsran yaşarken, Barbaros’un yeni projesi tüm dikkatleri üzerine çekti. Milyonlarca kişi Barbaros adına sevinerek, projesinin ne olduğunu araştırmaya başladı.
07 Oca 2021 - 15:31 Ankara- Masterchef Türkiye 2020
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.