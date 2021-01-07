Masterchef Barbaros Yeni Projesiyle Herkesi Şaşırttı! Şampiyon Olmaması Daha İyi Oldu! Dubai'de... "Helal Olsun Barbaros" Dediler…

TV8 ekranlarının en başarılı yapımlarından birisi olan Masterchef Türkiye, ekranlara veda etti. Son derece büyük bir rekabetin olduğu programda büyük ödülü ve Masterchef 2020 kupasını Serhat Doğramacı aldı. Kupayı Barbaros ile beraber kaldırmak isteyen Serhat, izleyici kitlesinin gönüllerini fethetmişti. Bunun yanı sıra programı ikinci olarak bitiren Barbaros, yeni projesiyle beraber herkesi şaşkına çevirdi. Bu projenin ardından takipçi kitlesi şampiyon olmamasının daha iyi olduğunu dile getirdi.

Masterchef Türkiye’deki başarılı performansı ile ekranların sevilen isimlerinden birisi olan Barbaros’un yeni projesi sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Yarışmada şampiyon olmasını bekleyen izleyici kitlesi büyük bir hüsran yaşarken, Barbaros’un yeni projesi tüm dikkatleri üzerine çekti. Milyonlarca kişi Barbaros adına sevinerek, projesinin ne olduğunu araştırmaya başladı.