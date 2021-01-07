Eda Taşpınar’dan eski aşkı Survivor Çağrı Atakan ayrılığı hakkında şok ifadeler kullandı: Zaten bitmişti, Survivor sadece…

Oyuncu Çağrı Atakan ile Eda Taşpınar’ın arasındaki aşk magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Günlerce gündemde kalan ikilinin aşkın yaz aylarında yaşanmış ve geçtiğimiz günlerde son bulmuştu. Yaz aşkı olarak hafızalarda kalan 40 yaşındaki Eda Taşpınar ile aynı yaştaki Çağrı Atakan’ın biten aşkına sebep olarak Survivor gösterilmişti! Eda Taşpınar ise İğneada Longoz Ormanları’ndan döndüğü kamp sonrası ayağının tozu ile açıklamalar yaparak, Survivor’un işin bahanesi olduğunu ima etti!

“İlişkimiz Önceden Bitmişti!”

15 gün süren kampı sonrasında dönen ve ayağının tozu ile magazincilere açıklamalarda bulunan Taşpınar, “Unutulmaz bir macera yaşadım. Her şey harikaydı. Ruhuma ilaç gibi geldi.” ifadeleri ile kampta geçirdiği zamanı tarif etti. Önceki gün Kuruçeşme’de olan sosyetik güzel İstanbul’a dönerken, Çağrı Atakan’la biten ilişkisi hakkında da beklenmedik bir açıklamada bulundu. Oyuncu eski sevgilisi Çağrı Atakan ile Eda Taşpınar’ın arasındaki ilişkinin Atakan’ın Survivor’a katılması olduğu öne sürülürken, Eda Taşpınar gerçeğin bambaşka olduğunu ifade etti. Taşpınar açıklamasında, “Aslında ilişkimiz daha önce bitmişti. Bazı fikirsel ayrılıklar yaşadık. Arkadaş olarak kalmaya karar verdik.” ifadelerini kullandı.

Eda Taşpınar Kimdir?

Magazin gündeminden hiç düşmeyen 40 yaşındaki Eda Taşpınar, İstanbul’da 1 Mayıs 1980 tarihinde dünyaya geldi. 11 yaşındayken ailesi ile birlikte Miami’ye yerleşen Taşpınar, Boca Raton’da 2 yıl okuduktan sonra Türkiye’ye gelerek eğitimine Robert Koleji’nde devam etti. Son senesinde ayrılan ve London College of Fashion’da 1 yıl eğitim alan ünlü isim, Londra’da School of St. Martins’de moda eğitimi aldı. Televizyon kariyerine CNN Türk’te yayınlanan Trendikon ile başlayan Taşpınar, Acun Ilıcalı’nın düzenlediği “Yok Böyle Dans” programına da katıldı.s