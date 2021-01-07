Masterchef Serhat'tan Bomba Haber! İlk Projesi Açıklandı, Serhat Artık Kendini Burada Gösterecek..."Acun Harekete Geçti"
TV8’de yayınlanan Masterchef Türkiye, final yapmasıyla beraber izleyici kitlesini büyük bir hüsranının içerisine sürüklemişti. Masterchef Türkiye 2020 sezonunun şampiyonu ise Serhat Doğramacı oldu ve büyük ödülü kazandı. Şampiyon olduktan sonra tüm dikkatleri üzerine çeken Serhat Doğramacı’nın yeni projesi, akıllara adeta durgunluk verdi. Serhat artık kendini burada gösterecek…
Masterchef Türkiye’nin başarılı yarışmacısı Serhat, programdayken çok basit bir şekilde şampiyon olacağını dile getirmişti. Programın yayınlanan son bölümünde Barbaros ile rekabet içerisinde olan Serhat, şeflerin değerlendirmeleri sonucunda Masterchef 2020’nin şampiyonu oldu. Masterchef’teki başarılı performansı ile izleyici kitlesini etkilemeyi başaran Serhat’ın yeni projesi belli oldu.
Masterchef Türkiye ile adını tüm ülkeye duyuran Serhat Doğramacı, şampiyon olduktan sonra okların hedefine tutuldu. Masterchef yarışmacısının takipçi kitlesi, Serhat’a birçok proje teklifi geldiğini dile getirdi. Bununla beraber Serhat’ın bu projeleri incelediği de ortaya atılan iddialar kapsamında yer aldı. Bu haberin ardından Serhat’ın yeni projesi açıklandı. Bundan sonra Serhat’ın orada olacağını duyanlar ise büyük bir şok yaşayarak, Serhat’ın yeniden ekranlarda olması karşısında sevinçlerine engel olamadı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.