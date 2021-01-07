Masterchef Serhat'tan Bomba Haber! İlk Projesi Açıklandı, Serhat Artık Kendini Burada Gösterecek..."Acun Harekete Geçti"

Masterchef Türkiye’nin başarılı yarışmacısı Serhat, programdayken çok basit bir şekilde şampiyon olacağını dile getirmişti. Programın yayınlanan son bölümünde Barbaros ile rekabet içerisinde olan Serhat, şeflerin değerlendirmeleri sonucunda Masterchef 2020’nin şampiyonu oldu. Masterchef’teki başarılı performansı ile izleyici kitlesini etkilemeyi başaran Serhat’ın yeni projesi belli oldu.

Masterchef Türkiye ile adını tüm ülkeye duyuran Serhat Doğramacı, şampiyon olduktan sonra okların hedefine tutuldu. Masterchef yarışmacısının takipçi kitlesi, Serhat’a birçok proje teklifi geldiğini dile getirdi. Bununla beraber Serhat’ın bu projeleri incelediği de ortaya atılan iddialar kapsamında yer aldı. Bu haberin ardından Serhat’ın yeni projesi açıklandı. Bundan sonra Serhat’ın orada olacağını duyanlar ise büyük bir şok yaşayarak, Serhat’ın yeniden ekranlarda olması karşısında sevinçlerine engel olamadı.