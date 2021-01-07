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07 Oca 2021 - 16:12

Survivor'da İfşa Olayları Gündemi Salladı! Daha Başlamadan, İfşalar Başladı! Çekimler Başlayınca, Olaylar da Ortaya Çıktı... Yayınlanmasına Gerek Kalmadı! Her Şey Belli…

Masterchef Türkiye’nin bitmesinin ardından gözler Survivor 2021 sezonuna çevrildi. Yakın bir zamanda başlayacak olan programın yarışmacıları belli oldu. Bunun yanı sıra program hakkında yapılan ifşalar gündeme bomba gibi düştü. Survivor 2021’nin henüz ekranlara gelmemesine rağmen hakkında yapılan ifşalar, çekimler başlayınca bir bir ortaya çıktı. Survivor 2021’de…