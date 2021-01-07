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- 07 Oca 2021 - 16:12 G: 07 Oca 2021 - 16:19

Survivor'da İfşa Olayları Gündemi Salladı! Daha Başlamadan, İfşalar Başladı! Çekimler Başlayınca, Olaylar da Ortaya Çıktı... Yayınlanmasına Gerek Kalmadı! Her Şey Belli…

Masterchef Türkiye’nin bitmesinin ardından gözler Survivor 2021 sezonuna çevrildi. Yakın bir zamanda başlayacak olan programın yarışmacıları belli oldu. Bunun yanı sıra program hakkında yapılan ifşalar gündeme bomba gibi düştü. Survivor 2021’nin henüz ekranlara gelmemesine rağmen hakkında yapılan ifşalar, çekimler başlayınca bir bir ortaya çıktı. Survivor 2021’de…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Son zamanlarda en çok tıklanan program başlıkları altında yer alan Survivor 2021 sezonu, izleyici karşısına geçmek için geri sayım yapmaya başladı. Bunun yanı sıra programın ünlüler takımında, İsmail Balaban, Melis Sezer, Çağrı Atakan, Meryem Kasap, Hayrettin, Barış Özbek, Merve Aydın, Batuhan Karacakaya, Öykü Çelik ve Cemal Hünal’ın olacağı açıklandı.

Survivor 2021 sezonunda ünlüler takımındaki yarışmacıların açıklamasının ardından gönüllüler takımında, Yiğit Poyraz, Sancakay Ilım Morgül, Emin Günenç, Sena Özdemir, Steven Salam, Aleyna Kalaycıoğlu, Hanzade Ofluoğlu, Yunus Emre Karabacak, Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, İlayda Şeker, Ayşe Yüksel ve Uğurtan Dora gibi isimlerin yarışacağı belirtildi. Bununla beraber henüz başlamayan program hakkında yapılan ifşalar, gündemi bomba gibi sarstı.

07 Oca 2021 - 16:12 Ankara- Yaşam

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