Hemşire maaşı 2021! Hemşire 2021 Yılında Ne Kadar maaş Alıyor?

Açıklanan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2020 enflasyon oranı sonrası gözler memur zamlarına çevrildi. Hemşirelerin de aylıklarına yapılacak olan zam oranı belirlendi ve en düşük hemşire maaşı 5 bin 868 liraya yükseldi. Hemşirelerin evli veya çocuklu olmaları durumunda alacakları aile yardım tutarları, paylaşılan maaşların dışında tutulmuştur.

2021 Hemşire Maaşları Ne Kadar Oldu?

Covid-19 pandemisine doktorlar ile birlikte en ön saflarda savaşan hemşireler, 5. dönem toplu sözleşme hükümlerince ilk 6 ayda yüzde 3 zam alacaklardı. Açıklanan TÜİK enflasyon oranı sonrası yüzde 4 üzerinde çıkan enflasyon farkı da hemşire zamlarına eklenecekti. Aralık 2020 enflasyonu açıklanması ardından hemşirelere 2021 yılında tüm memurlarla birlikte yüzde 7,36 zam yapılacağı açıklandı. Yapılan zam sonrasında ise kıdemlerine göre hemşire maaşları 2021 listesi şu şekilde belirlendi:

1/4 kademe ve derece, 25 yıl üzeri hizmet süresine sahip (lisans mezunu) hemşire 2021 net maaşı 5 bin 888 TL

5/1 kademe ve derece, yeni başlayan lisans mezunu hemşire 2021 net maaşı 5 bin 868 TL (önceli 5 bin 465 TL)

Nasıl Hemşire Olunur?

Hemşire olmak için iki seçenek bulunur. Hemşire olmak isteyen kişiler Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümünden mezun olarak göreve başlayabileceği gibi, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Sağlık Meslek Lisesi mezunu olan öğrenciler de yardımcı hemşire olabilmektedir. Devlet hastanelerinde hemşire olabilmek için ek olarak, Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girilerek atanmak gereklidir.