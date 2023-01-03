Hemşire mesleği, sağlık hizmetlerinin verilmesi sırasında hastaların bakımını, tedavisini ve rehabilitasyonunu yürüten bir meslektir. Hemşireler, sağlık hizmetlerinin verilmesinde önemli bir rol oynarlar ve hastaların fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırlar. Hemşireler, doktorlar ve diğer sağlık çalışanlarıyla birlikte çalışır ve onların yönlendirmesi doğrultusunda hastaların tedavisini yürütürler.

Sağlık sektöründe bu kadar önemli görevler icra eden Hemşire 2023 maaşı ne kadar oldu? Son günlerde en çok aranan ve merak edilen soruların başında gelmektedir. Bugün açıklanan enflasyon ve refah payı ile birlikte 2023 Yılında memurların alacakları zam ve maaşları da oranları belli oldu.

Peki, Hemşire Maaşı Ne Kadar Oldu? En Düşük - En Yüksek Hemşire Maaşı Ne Kadar? 2023 Yeni Hemşire Ne Kadar Maaş Alıyor? İşte detaylar...

Hemşire Maaşı Ne Kadar Oldu? En Düşük - En Yüksek Öğretmen Maaşı Ne Kadar?

Temmuz ayında maaşlarına zam gelecek olan Hemşirelerimizin gözü kulağı açıklanacak olan zam oranında. Enflasyon oranları açıklanan zamlar beraber beklenti ise %30 seviyelerine çıkmıştı.

3 Ocak 2023 salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı olarak yaptığı açıklama sonrası memur ve emekliye refah payıyla birlikte maaşlara yüzde 25 zam yapıldı. Yapılan zam oranına göre yapılan hesaplama ile birlikte Hemşirelerin alacakları maaş miktarı da belli oldu.

Bu zam oranına göre; 11 bin 832 TL olan Hemşire maaşı yüzde 25 zamla birlikte 14 bin 790 TL'ye çıkarılmıştır. Yüksek Hemşire maaşı ise 12 bin 905 TL'den 17 bin 547 TL'ye yükselmiştir.

En düşük Öğretmen Memuru Maaşı : 14 bin 790 TL

En Yüksek Hemşire Maaşı : 17 bin 547 TL



2023 YILI EN DÜŞÜK - EN YÜKSEK MEMUR MAAŞI BELLİ OLDU

En düşük memur maaşı: 9 bin 104 TL alırken - 11 bin 380 Türk Lirası olmuştur.

Araştırma Görevlisinin (7/1) maaşı: 15 bin 315 TL alırken - 19 bin 143 Türk Lirası olmuştur.

Uzman Doktor (1/4) : 18 bin 861 TL alırken - 23 bin 576 Türk Lirası olmuştur.

Mühendisler (1/4); 16 bin 209 TL alırken - 20 bin 261 Türk Lirası olmuştur.

Avukat (1/4) 15 bin 492 TL alırken - 19 bin 365 Türk Lirası olmuştur.

Genel müdür, (1/4) 30 bin 222 TL alırken - 37 bin 777 Türk Lirası olmuştur.

Öğretmen(1/4) 12 bin 281TL alırken - 15 bin 351 Türk Lirası olmuştur.

Polis memuru (8/1) 13 bin 752 TL alırken - 17 bin 190 Türk Lirası olmuştur.

Hemşire (Lisans 5/1) 11 bin 832 TL alırken - 14 bin 790 Türk Lirası olmuştur.

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