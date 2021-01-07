Bircan Bali Hadise için öyle bir laf etti ki, herkes konuşanı Haydar Dümen zannetti! “Hadise Eurovision’da Birinci olurdu, eğer muayyen…

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programını sunan Bircan Bali, öyle bir çıkış yaptı ki başta ekip arkadaşları olmak üzere herkesi şaşkına çevirdi! Hadise ile ilgili yaptığı yorumlar kavgada söylenmeyecek laflar eden Bircan Bali, yaptığı ifşa ile ağızları açık bıraktı. Arto bile kendini dobralık karşısında uzun süre kendini toplayamazken, arkadaşına bu laf sonrası neler söyledi neler!

2009 yılında Hadise’nin ülkemizi temsil ettiği ve dördüncü olduğu Eurovision yarışması hakkında konuşulan stüdyoda, Bircan Bali’den beklenmedik çıkış geldi! Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın’ın kulisindeki tuvaleti kirleten kişi hakkındaki konuşmaları ile de dikkat çeken Bali, yaptığı bu çıkışla yine ortalığı darmaduman etti. Bircan Bali, Hadise’nin Eurovision’da birinci olma potansiyeli olduğunu ifade ederken bomba bir ifşaya imza attı! Bali, “Hadise’nin muayyen günüydü. Yoksa birinci olurdu.” ifadeleri ile beklenmedik yerden vurdu.

“İşte Karşınızda Haydar Dümen!”

Bircan Bali’nin çıkışı stüdyodakileri resmen şaşkına uğrattı. Herkes ağzı açık Bali’ye bakarken, şoktan ilk kurtulan isim Arto oldu. Dobralığı ile bilinen Arto ortamı yumuşatmak için, “İşte, karşınızda Haydar Dümen” esprisi ile ortamı yumuşattı. Seren Serengil ise çıkış karşısında ne diyeceğini bilemedi. Arto’nun imdada yetişmesi ile stüdyoda hava değişti ve program kaldığı yerden devam etti.