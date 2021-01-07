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- 07 Oca 2021 - 17:44 G: 07 Oca 2021 - 17:48

Müge Anlı ’da Bugün Yas Günüydü! Müge Anlı Bile Yasa Girdi! Zeynep Güngör Olayında Kan Donduran Gelişme…

ATV ekranlarının en başarılı yapımları arasında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, izleyici kitlesi tarafından büyük bir ilgi ve merakla izlenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Zeynep Güngör olayında yeni bir gelişme yaşandı. Müge Anlı canlı yayında haberi verdi. Zeynep Hanım’ın yayında bulunan yakınları bu haber karşısında gözyaşlarına engel olamadı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

2019 yılının Eylül ayından bu yana kayıp olan, 4 çocuk annesi 34 yaşındaki Zeynep Güngör için geniş çaplı bir arama başlatılmıştı. Kayıp olan Zeynep Güngör’ün ailesi canlı yayında, “Zeynep’in E. adında bir sevgilisi vardı. Kaybolduğu gün onunla görüşmeye gitmişti. Biz onun Zeynep’i öldürdüğünü düşünüyoruz!” sözlerini dile getirmişlerdi. Yapılan araştırmalar sonucunda Zeynep Güngör hakkında kan donduran gelişme ortaya çıktı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Zeynep Güngör, 2019 yılında İstanbul Beylikdüzü’nde bir anda ortadan kaybolmuştu. Zeynep Güngör’den hiçbir şekilde haber alamayan aile, Müge Anlı programına katılarak Zeynep’in bulunmasını istemişlerdi. Zeynep’in kardeşleri katıldıkları canlı yayında bir sevgilisi olduğunu söylemiş ve o kişinin kardeşlerini öldürmüş olabileceğini iddia etmişlerdi.

07 Oca 2021 - 17:44 Ankara- Yaşam

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