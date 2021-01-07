Bir Zamanlar Çukurova'da Yasa Boğan Ayrılık! Artık İpler Koptu, Oyuncular Birer Birer Gidiyor... Final İçin Geri Sayım Başladı mı?
ATV ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yasa boğan bir ayrılık meydana geldi. Her yayınlanan yeni bölümüyle birlikte izleyenleri ultra heyecan dolu anlar yaşatan dizide; ayrılıkların ardı arkası kesilmemeye başladı. Yılmaz'ın ayrılması çok büyük yankı uyandırıp, gündeme bomba gibi düşerken; diğer taraftan ortaya çıkan isim ise izleyenleri isyan ettirdi.
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan, 2020 sezonuna ciddi manada damga vurarak adından oldukça sık bir şekilde söz ettiren Bir Zamanlar Çukurova dizisinde, iddialar oldukça kötü! Eğer bu iddialar gerçekse; dizinin finali çok yakın!
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yaşanan olaylar, özellikle son birkaç gündür büyük olay yaşattı. Özellikle son bölümde, Züleyha'nın mevlüt şerbetine eklediği uyku ilacı etkisini gösterdiğinde tüm bomba patlamıştı! Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.