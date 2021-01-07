Bir Zamanlar Çukurova'da Yasa Boğan Ayrılık! Artık İpler Koptu, Oyuncular Birer Birer Gidiyor... Final İçin Geri Sayım Başladı mı?

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan, 2020 sezonuna ciddi manada damga vurarak adından oldukça sık bir şekilde söz ettiren Bir Zamanlar Çukurova dizisinde, iddialar oldukça kötü! Eğer bu iddialar gerçekse; dizinin finali çok yakın!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yaşanan olaylar, özellikle son birkaç gündür büyük olay yaşattı. Özellikle son bölümde, Züleyha'nın mevlüt şerbetine eklediği uyku ilacı etkisini gösterdiğinde tüm bomba patlamıştı! Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>