Sen Çal Kapımı Dizisinde Çok Büyük Deprem! Alarm Ötüyor... Hande Erçel ve Kerem Bürsin Kendilerini Odaya Kapattılar, Neler Oluyor? Dizi Bitebilir!

Bir kaynaktan alınan bilgiye göre Sen Çal Kapımı dizisi setinde sorun var. Bu sorun sebebiyle Kerem Bürsin ve Hande Erçel kendilerini odaya kapatmış durumda.

Kendilerini stte bulunan bir odaya kapatan ikili, ne zaman bir sorun meydana gelse; bu sorunu çözmek adına bir araya geliyor. Kerem Bürsin ise bu konuyla ilgili olarak; "Arkadaşlar bakın, sette ne zaman bir sıkıntı olsa, biz kendimizi bu odaya kapatıyoruz ve burada çözüyoruz" dedi.