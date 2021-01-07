Sen Çal Kapımı Dizisinde Çok Büyük Deprem! Alarm Ötüyor... Hande Erçel ve Kerem Bürsin Kendilerini Odaya Kapattılar, Neler Oluyor? Dizi Bitebilir!
Her Cumartesi, heyecan ve sevgi dolu sahneleriyle izleyenlerin karşısına gelen FOX TV ekranlarının yıldız programlarından Sen Çal Kapımı dizisinde kırmızı alarm ötmeye başladı. Dizi setinden yayınlanan görüntüler, tüm dikkatleri üzerinde topladı. 2021 yılının ilk canlı Instagram yayınına yansıyan görüntüler, izleyenlerin çok büyük oranda şaşırmasına sebebiyet verdi. Hande Erçel ve Kerem Bürsin ikilisi...
Bir kaynaktan alınan bilgiye göre Sen Çal Kapımı dizisi setinde sorun var. Bu sorun sebebiyle Kerem Bürsin ve Hande Erçel kendilerini odaya kapatmış durumda.
Kendilerini stte bulunan bir odaya kapatan ikili, ne zaman bir sorun meydana gelse; bu sorunu çözmek adına bir araya geliyor. Kerem Bürsin ise bu konuyla ilgili olarak; "Arkadaşlar bakın, sette ne zaman bir sıkıntı olsa, biz kendimizi bu odaya kapatıyoruz ve burada çözüyoruz" dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İsmai̇l Uçak - CEVİZ OYNAMAYAMI GELDİM ODANA ODANA DA YAVRUM ODANA
Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.