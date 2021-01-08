Tüm Ankara Halkının Dikkatine! Koronavirüste Alınan Tedbirler Herkesi Şaşırttı! Risk Haritası Baştan Sona Değişti!

Kısa bir süredir tedbirler tüm Türkiye’de ve Ankara ilinde uygulanmaya devam ediyor. Özellikle yılbaşı tatilinde alınan önlemler vatandaşın hasta olma oranını en aza indirgemişti. Ankara Şehir Hastanesinde çalışan bir doktor ise günlük vakanın 3000 gibi bir sayıdan 100 ile arasında bir sayıya dönüştüğü geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

Tedbirlerin işe yaramasıyla birlikte birçok uzman vatandaşı “Rehaveti elden bırakmayın, tedbirlerinizi almaya devam edin” açıklamasında bulunmuştu. Özellikle Fahrettin Koca’nın açıklamaları Tüm Türkiye’ye şekil verecek derecede önemli oluyor. Tüm vatandaşları ilgilendiren açıklamalarına yeni bir tanesini daha ekledi.