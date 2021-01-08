Haberler Ankara Haberler Ankara
- 08 Oca 2021 - 09:32 G: 08 Oca 2021 - 09:36

Tüm Ankara Halkının Dikkatine! Koronavirüste Alınan Tedbirler Herkesi Şaşırttı! Risk Haritası Baştan Sona Değişti!

Türkiye’nin başkenti olmakla birlikte birçok vatandaşı bünyesinde barındıran Ankara ilinde büyük bir gelişme yaşandı. Koronavirüs hastalarının tedbirlerle birlikte neredeyse yarıya kadar düşmesi herkesin ilgisini çekti. Vatandaşlar Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden risk haritasına baktığında ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Kısa bir süredir tedbirler tüm Türkiye’de ve Ankara ilinde uygulanmaya devam ediyor. Özellikle yılbaşı tatilinde alınan önlemler vatandaşın hasta olma oranını en aza indirgemişti. Ankara Şehir Hastanesinde çalışan bir doktor ise günlük vakanın 3000 gibi bir sayıdan 100 ile arasında bir sayıya dönüştüğü geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

Tedbirlerin işe yaramasıyla birlikte birçok uzman vatandaşı “Rehaveti elden bırakmayın, tedbirlerinizi almaya devam edin” açıklamasında bulunmuştu. Özellikle Fahrettin Koca’nın açıklamaları Tüm Türkiye’ye şekil verecek derecede önemli oluyor. Tüm vatandaşları ilgilendiren açıklamalarına yeni bir tanesini daha ekledi.

08 Oca 2021 - 09:32 Ankara- Sağlık

# ANKARA CORONAVİRÜS HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara'da Koronavirüste Çok Büyük Müjde! Artık Bitiyor, Tüm Kabus, Artık Rüyaya Dönüyor! Son Veriler, Herkesi Heyecanlandırdı! mask
Ankara'da Koronavirüste Çok Büyük Müjde! Artık Bitiyor, Tüm Kabus, Artık Rüyaya Dönüyor! Son Veriler, Herkesi Heyecanlandırdı!
Ankara’da Koronavirüs Vakalarının Düştüğü Resmen Kanıtlandı! Şehir Hastanesi Verilerini Tek Tek Paylaştı! “Tedbirler Yükümüzü Hafifletti!” mask
Ankara’da Koronavirüs Vakalarının Düştüğü Resmen Kanıtlandı! Şehir Hastanesi Verilerini Tek Tek Paylaştı! “Tedbirler Yükümüzü Hafifletti!”
Ankara'da Koronavirüs Fırtınası Bitiyor! Vaka Sayıları Azalmaya Başladı! Herkes Derin Bir Nefes Alabilecek! mask
Ankara'da Koronavirüs Fırtınası Bitiyor! Vaka Sayıları Azalmaya Başladı! Herkes Derin Bir Nefes Alabilecek!
Risk haritası kırmızı olan Ankara'da kısıtlamalar sonrası yeşil bölgeler arttı! mask
Risk haritası kırmızı olan Ankara'da kısıtlamalar sonrası yeşil bölgeler arttı!
Ankaralılar Koronavirüs Bitti Derken Daha Büyük Bir Belayla Karşı Karşıya Kaldılar! Tam 15 Kişide Mutasyonlu Koronavirüs Görüldü! Korkular Artmaya Başladı, Sağlık Bakanı Açıklamalarını Yaptı! mask
Ankaralılar Koronavirüs Bitti Derken Daha Büyük Bir Belayla Karşı Karşıya Kaldılar! Tam 15 Kişide Mutasyonlu Koronavirüs Görüldü! Korkular Artmaya Başladı, Sağlık Bakanı Açıklamalarını Yaptı!
Ankaralılara Kabus Gibi Haber… 15 Mutasyonlu Koronavirüs Hastası Ülkemizde Görüldü! Bu Yılda Bitmeyecek… mask
Ankaralılara Kabus Gibi Haber… 15 Mutasyonlu Koronavirüs Hastası Ülkemizde Görüldü! Bu Yılda Bitmeyecek…
1 Ocak 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu? mask
1 Ocak 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?
Tüm Ankaralılara Müjdeli Haber Verildi! Koronavirüs 2021 Yılında Olmayacak! Ankara’da 1 Aya Her Şey Çok Değişecek! mask
Tüm Ankaralılara Müjdeli Haber Verildi! Koronavirüs 2021 Yılında Olmayacak! Ankara’da 1 Aya Her Şey Çok Değişecek!
Ankara’da Koronavirüs Sonunda Bitiyor! Sağlık Bakanı Koca’dan İlk Kez Böylesine Net Açıklama Geldi! Tüm Halkı İlgilendiriyor… mask
Ankara’da Koronavirüs Sonunda Bitiyor! Sağlık Bakanı Koca’dan İlk Kez Böylesine Net Açıklama Geldi! Tüm Halkı İlgilendiriyor…
Dünyada Koronavirüs Yakıp Kavururken, Ankara’da Dengeler Değişti! Koronavirüste Yeni Dönem Başlıyor… mask
Dünyada Koronavirüs Yakıp Kavururken, Ankara’da Dengeler Değişti! Koronavirüste Yeni Dönem Başlıyor…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sen Çal Kapımı Dizisinde Çok Büyük Deprem! Alarm Ötüyor... Hande Erçel ve Kerem Bürsin Kendilerini Odaya Kapattılar, Neler Oluyor? Dizi Bitebilir! mask
Sen Çal Kapımı Dizisinde Çok Büyük Deprem! Alarm Ötüyor... Hande Erçel ve Kerem Bürsin Kendilerini Odaya Kapattılar, Neler Oluyor? Dizi Bitebilir!
Bir Zamanlar Çukurova'da Yasa Boğan Ayrılık! Artık İpler Koptu, Oyuncular Birer Birer Gidiyor... Final İçin Geri Sayım Başladı mı? mask
Bir Zamanlar Çukurova'da Yasa Boğan Ayrılık! Artık İpler Koptu, Oyuncular Birer Birer Gidiyor... Final İçin Geri Sayım Başladı mı?
İcra Katibi maaşları 2021! İcra Katibi 2021 Yılında Ne Kadar maaş Alır? mask
İcra Katibi maaşları 2021! İcra Katibi 2021 Yılında Ne Kadar maaş Alır?
Mehmet Şeften Serhat'a Büyük Mesaj! Öyle Bir Şey Yazdı Ki Herkes Şok Oldu... "Hayatı Boyunca Unutamayacak!" mask
Mehmet Şeften Serhat'a Büyük Mesaj! Öyle Bir Şey Yazdı Ki Herkes Şok Oldu... "Hayatı Boyunca Unutamayacak!"
Zabıt Katibi maaşı 2021! Zabıt Katibi 2021 Yılında Ne Kadar maaş Alıyor? mask
Zabıt Katibi maaşı 2021! Zabıt Katibi 2021 Yılında Ne Kadar maaş Alıyor?
Polis maaşı 2021! Polis Memuru 2021 Yılında Ne Kadar maaş Alır? mask
Polis maaşı 2021! Polis Memuru 2021 Yılında Ne Kadar maaş Alır?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL