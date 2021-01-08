Tüm Ankara Halkının Dikkatine! Koronavirüste Alınan Tedbirler Herkesi Şaşırttı! Risk Haritası Baştan Sona Değişti!
Türkiye’nin başkenti olmakla birlikte birçok vatandaşı bünyesinde barındıran Ankara ilinde büyük bir gelişme yaşandı. Koronavirüs hastalarının tedbirlerle birlikte neredeyse yarıya kadar düşmesi herkesin ilgisini çekti. Vatandaşlar Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden risk haritasına baktığında ise şaşkınlığını gizleyemedi.
Kısa bir süredir tedbirler tüm Türkiye’de ve Ankara ilinde uygulanmaya devam ediyor. Özellikle yılbaşı tatilinde alınan önlemler vatandaşın hasta olma oranını en aza indirgemişti. Ankara Şehir Hastanesinde çalışan bir doktor ise günlük vakanın 3000 gibi bir sayıdan 100 ile arasında bir sayıya dönüştüğü geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.
Tedbirlerin işe yaramasıyla birlikte birçok uzman vatandaşı “Rehaveti elden bırakmayın, tedbirlerinizi almaya devam edin” açıklamasında bulunmuştu. Özellikle Fahrettin Koca’nın açıklamaları Tüm Türkiye’ye şekil verecek derecede önemli oluyor. Tüm vatandaşları ilgilendiren açıklamalarına yeni bir tanesini daha ekledi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.