ASKİ Ankara Su Kesintileri 8 Ocak 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri...
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi düzenli olarak bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. Ankara’da su sistemlerinde yaşanan arızalar yönelik yapılan çalışmalarda ASKİ planlı su kesintileri gerçekleştiriyor. Vatandaşlar su kesintilerinin hangi semtlerde ve saatlerde etkili olduğunu araştırmaya devam ediyor. Başkentli vatandaşlar bugün Ankara’nın hangi mahallelerinde ve hangi saat aralığında su kesintisi yaşanacağını merak ediyor.
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Kış aylarının gelmesi ve su sistemlerinde yaşanan sıkıntıların artması ile beraber ASKİ tarafından gerçekleştirilen bakım çalışmaları da sıklaştı. Bakım ve onarım çalışmalarının sıklaşması ile artan planlı su kesintilerinden etkilenecek bölgeler de merak konusu oldu. Başkentli vatandaşlar Ankara’da bugün suların saat kaçta geleceğini merak ediyor.
8 Ocak Ankara’nın Hangi Mahallelerinde Su Kesintisi Yaşanacak?
ASKİ tarafından Ankara’da yapılan bakım ve onarım çalışmalarından hangi bölgelerin etkileneceği, hangi semtlerde su kesintisi yaşanacağı merak konusu oluyor. Başkentli vatandaşlar kendi ikamet ettikleri semtte planlı su kesintilerinin yaşanıp yaşanmayacağını araştırmaya devam ediyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.