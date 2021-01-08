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- 08 Oca 2021 - 09:38 G: 08 Oca 2021 - 09:48

ASKİ Ankara Su Kesintileri 8 Ocak 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri...

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi düzenli olarak bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. Ankara’da su sistemlerinde yaşanan arızalar yönelik yapılan çalışmalarda ASKİ planlı su kesintileri gerçekleştiriyor. Vatandaşlar su kesintilerinin hangi semtlerde ve saatlerde etkili olduğunu araştırmaya devam ediyor. Başkentli vatandaşlar bugün Ankara’nın hangi mahallelerinde ve hangi saat aralığında su kesintisi yaşanacağını merak ediyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

7 Ocak Ankara'da Yaşanan Su Kesintilerini İlçe İle Görmek İçin Tıklayınız!

Kış aylarının gelmesi ve su sistemlerinde yaşanan sıkıntıların artması ile beraber ASKİ tarafından gerçekleştirilen bakım çalışmaları da sıklaştı. Bakım ve onarım çalışmalarının sıklaşması ile artan planlı su kesintilerinden etkilenecek bölgeler de merak konusu oldu. Başkentli vatandaşlar Ankara’da bugün suların saat kaçta geleceğini merak ediyor.

8 Ocak Ankara’nın Hangi Mahallelerinde Su Kesintisi Yaşanacak?

ASKİ tarafından Ankara’da yapılan bakım ve onarım çalışmalarından hangi bölgelerin etkileneceği, hangi semtlerde su kesintisi yaşanacağı merak konusu oluyor. Başkentli vatandaşlar kendi ikamet ettikleri semtte planlı su kesintilerinin yaşanıp yaşanmayacağını araştırmaya devam ediyor.

08 Oca 2021 - 09:38 Ankara- Yaşam

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