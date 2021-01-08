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- 08 Oca 2021 - 13:35 G: 08 Oca 2021 - 13:39

Hande Erçel Murat Dalkılıç Hakkında İlk ve Son Kez Konuştu! Kerem Bürsin İle Arasındaki Her Şeyi Açıkladı! “Kerem Bürsin ile…”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, Murat Dalkılıç hakkında sonunda konuştu. Konuşmalarının ardından ise gözler Kerem Bürsin’e çevrildi. Kerem Bürsin hakkında açıklamasını yapan Hande Erçel herkese büyük bir şok yaşattı. Çok sevilerek izlenen Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerinde yer alan Hande Erçel ve Kerem Bürsin özellikle hayranları tarafından sevgili olmaları isteniyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Murat Dalkılıç kısa bir zaman önce Hande Erçel’i takipten çıkarmıştı. Bunun üzerine birçok haber sitesi ve magazin sayfası Murat Dalkılıç’ın Sadakatsiz dizisinin yıldızı olan Melis Sezen ile ilişki yaşadığını iddia etmişti. Fakat iddialara yanıt Melis Sezen’den çok gecikmeden gelmişti. “Hayatımda birisi yok arkadaşlar. Murat Dalkılıç benim sadece arkadaşım” açıklamasını sosyal medya üzerinden açıklamıştı.

Sevilerek izlenen Sen Çal Kapımı dizisinin başrol oyuncusu güzel oyuncu Hande Erçel ise muhabirlere Kavacık’ta yakalandı ve onlara sitemli bir şekilde “Sizden korkular, her yerden çıkıyorsunuz” sözlerini kullanmıştı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Hande Erçel ise son zamanlarda çok konuşulan Murat Dalkılıç’ın kendisini takipten çıkarması hakkında sorulan soruya yanıtını verdi.

08 Oca 2021 - 13:35 - Magazin

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