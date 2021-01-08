Müge Anlı Rahmi Özkan’a Tokat Gibi Cevap! Aleyna Çakır Hakkında Rahmi Özkan Açıklamasını Yapınca Müge Anlı Deliye Döndü! “Böyle Konuşacak Mıydın?”

Müge Anlı İle Tatlı Sert programında aylardır konuşulan Aleyna Çakır davası bugün bir defa daha gündeme geldi. Müge Anlı programında Avukat Rahmi Özkan’ı ağırladı ve Özkan dava sürecinin gidişatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Avukat Rahmi Özkan’ın Aleyna Çakır’ın ölümü ile ilgili yaptığı bir açıklama Müge Anlı ile aralarında gerilimli dakikalar yaşanmasına neden oldu.

Müge Anlı Rahmi Özkan’ı Köşeye Sıkıştıran Sorusuna Cevap Alamadı



Canlı yayında Aleyna Çakır’ın ölüm nedeninin “iple asılma” olduğunu belirten Avukat Rahmi Özkan, davanın ilerleyişini normal bulduğunu belirtti. Özkan’ın yeterli kanıt olmayışı ile ilgili açıklamaları hem Müge Anlı’yı hem de programdaki seyircileri şaşırttı. Rahmi Özkan’ın bu açıklamaları üzerine Müge Anlı avukata “Senin yakının olsa böyle konuşabilir miydin?” sorusunu yöneltti. Cevap alamadığı halde soruyu 3 defa tekrarlayan Müge Anlı yine de Rahmi Özkan’dan istediği cevabı duyamadı. Stüdyoda geçen bu dialog gergin anlar yarattı.

