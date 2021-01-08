Ankara’da Tüm Barajlar Kırmızı Alarmları Vermeye Başladı! Deniz Suyu Merak Edilen Bir Diğer Detay Oldu! Deniz Suyu İçilir Mi?

Mansur Yavaş Ankara’nın 110 günlük suyu kaldığını açıkladı. Başta Ankara olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinden baraj doluluk oranlarında ciddi azalmalar söz konusu olmaya devam ediyor. Kuraklık tehlikesine karşı ise yeni önlemlerin alınması gerekiyor. Konu ile ilgili Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü Müdürü ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Çarpar konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Baraj doluluk oranlarının endişe verici olduğunu açıklayan Çarpar, su kullanımının acilen azaltılması gerektiğini ve önlemler alınmak zorunda olduğunu belirtti.

Su Kullanımında Tasarrufa Gidilmesi Gerekiyor



Doç. Dr. Gökhan Çarpar kuraklık tehlikesinin git gide kendisini daha fazla göstermeye başlaması ile ilgili olarak alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi. Hemen önlem alınmaya başlanmasının önemine dikkat çeken Çarpar, suyun tasarruflu kullanılması gerektiğini açıkladı.

