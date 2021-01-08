Ankara’da Tüm Barajlar Kırmızı Alarmları Vermeye Başladı! Deniz Suyu Merak Edilen Bir Diğer Detay Oldu! Deniz Suyu İçilir Mi?
Küresel bir sorun olan iklim değişikliği bu sene Türkiye’de belirgin şekilde etki göstermeye başladı. Mevsimsel yağışların azalması ve Covid-19 salgını sebebi ile su tüketiminin de artması ile daha belirgin hale gelen kuraklık ciddi bir etki yaratıyor. Tüm Türkiye’de etkisi görülen kuraklıkla ilgili geçtiğimiz gün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım ise endişeyi arttırdı. Ankara’da baraj doluluk oranlarının %20’ye kadar gerilediği açıklandı.
Mansur Yavaş Ankara’nın 110 günlük suyu kaldığını açıkladı. Başta Ankara olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinden baraj doluluk oranlarında ciddi azalmalar söz konusu olmaya devam ediyor. Kuraklık tehlikesine karşı ise yeni önlemlerin alınması gerekiyor. Konu ile ilgili Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü Müdürü ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Çarpar konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Baraj doluluk oranlarının endişe verici olduğunu açıklayan Çarpar, su kullanımının acilen azaltılması gerektiğini ve önlemler alınmak zorunda olduğunu belirtti.
Su Kullanımında Tasarrufa Gidilmesi Gerekiyor
Doç. Dr. Gökhan Çarpar kuraklık tehlikesinin git gide kendisini daha fazla göstermeye başlaması ile ilgili olarak alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi. Hemen önlem alınmaya başlanmasının önemine dikkat çeken Çarpar, suyun tasarruflu kullanılması gerektiğini açıkladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.