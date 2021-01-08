Haberler Ankara Haberler Ankara
- 08 Oca 2021 - 17:25 G: 08 Oca 2021 - 17:30

Ankara’da Tüm Barajlar Kırmızı Alarmları Vermeye Başladı! Deniz Suyu Merak Edilen Bir Diğer Detay Oldu! Deniz Suyu İçilir Mi?

Küresel bir sorun olan iklim değişikliği bu sene Türkiye’de belirgin şekilde etki göstermeye başladı. Mevsimsel yağışların azalması ve Covid-19 salgını sebebi ile su tüketiminin de artması ile daha belirgin hale gelen kuraklık ciddi bir etki yaratıyor. Tüm Türkiye’de etkisi görülen kuraklıkla ilgili geçtiğimiz gün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım ise endişeyi arttırdı. Ankara’da baraj doluluk oranlarının %20’ye kadar gerilediği açıklandı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Mansur Yavaş Ankara’nın 110 günlük suyu kaldığını açıkladı. Başta Ankara olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinden baraj doluluk oranlarında ciddi azalmalar söz konusu olmaya devam ediyor. Kuraklık tehlikesine karşı ise yeni önlemlerin alınması gerekiyor. Konu ile ilgili Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü Müdürü ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Çarpar konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.  Baraj doluluk oranlarının endişe verici olduğunu açıklayan Çarpar, su kullanımının acilen azaltılması gerektiğini ve önlemler alınmak zorunda olduğunu belirtti.

Su Kullanımında Tasarrufa Gidilmesi Gerekiyor

Doç. Dr. Gökhan Çarpar kuraklık tehlikesinin git gide kendisini daha fazla göstermeye başlaması ile ilgili olarak alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi. Hemen önlem alınmaya başlanmasının önemine dikkat çeken Çarpar, suyun tasarruflu kullanılması gerektiğini açıkladı.

08 Oca 2021 - 17:25 Ankara- Yaşam

# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
8 Ocak 2021 Cuma Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
8 Ocak 2021 Cuma Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri 8 Ocak 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri... mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri 8 Ocak 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri...
Estergon Kalesi Ankara’da Nerede, Nasıl Gidilir? Estergon Kalesi'ni Kim Yapmıştır, Tarihi Önemi Nedir? mask
Estergon Kalesi Ankara’da Nerede, Nasıl Gidilir? Estergon Kalesi'ni Kim Yapmıştır, Tarihi Önemi Nedir?
Millet Kütüphanesi Ankara’da Nerede, Nasıl Gidilir? İşte Millet Kütüphanesi Çalışma Saatleri... mask
Millet Kütüphanesi Ankara’da Nerede, Nasıl Gidilir? İşte Millet Kütüphanesi Çalışma Saatleri...
Melike Hatun Camii Ankara’da Nerede, Nasıl Gidilir? Melike Hatun Camisi Tarihi, Özellikleri, Hikayesi Nedir? mask
Melike Hatun Camii Ankara’da Nerede, Nasıl Gidilir? Melike Hatun Camisi Tarihi, Özellikleri, Hikayesi Nedir?
Tüm Ankaralılara Kabus Gibi Haber! Su Tüketimi Arttıkça Sular Azaldı! Sadece 110 Günlük… mask
Tüm Ankaralılara Kabus Gibi Haber! Su Tüketimi Arttıkça Sular Azaldı! Sadece 110 Günlük…
6 Ocak 2021 Salı Ankara elektrik kesintisi! Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? mask
6 Ocak 2021 Salı Ankara elektrik kesintisi! Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler Ankara'da elektrik ne zaman gelecek?
ASKİ Ankara su kesintileri: 6 Ocak 2021 Ankara’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? mask
ASKİ Ankara su kesintileri: 6 Ocak 2021 Ankara’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
5 Ocak 2021 Salı Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
5 Ocak 2021 Salı Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri 5 Ocak 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri 5 Ocak 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Esra Erol Sosyal Medya’dan Büyük Linç Yedi! Söyledi Sözler Neredeyse Kıyamete Zemin Hazırladı! mask
Esra Erol Sosyal Medya’dan Büyük Linç Yedi! Söyledi Sözler Neredeyse Kıyamete Zemin Hazırladı!
Müge Anlı Rahmi Özkan’a Tokat Gibi Cevap! Aleyna Çakır Hakkında Rahmi Özkan Açıklamasını Yapınca Müge Anlı Deliye Döndü! “Böyle Konuşacak Mıydın?” mask
Müge Anlı Rahmi Özkan’a Tokat Gibi Cevap! Aleyna Çakır Hakkında Rahmi Özkan Açıklamasını Yapınca Müge Anlı Deliye Döndü! “Böyle Konuşacak Mıydın?”
Kanunsuz Topraklar konusu nedir? Oyuncuları kimler? Kanunsuz Topraklar hangi kanalda? mask
Kanunsuz Topraklar konusu nedir? Oyuncuları kimler? Kanunsuz Topraklar hangi kanalda?
Kırmızı Kamyon konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? SHOW'da yepyeni bir dizi başlıyor! mask
Kırmızı Kamyon konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? SHOW'da yepyeni bir dizi başlıyor!
Seren Serengil resmen ezber bozdu: Eli eline değmeden Mustafa Tohma teklifine EVET dedi! Arkadaştan koca oluyor! mask
Seren Serengil resmen ezber bozdu: Eli eline değmeden Mustafa Tohma teklifine EVET dedi! Arkadaştan koca oluyor!
Mucize Doktor Dizisinde Ferman Ali Vefa’nın Üzerini Çizdi! Taner Ölmez Diziden Ayrılacak mı? Seyirciler Senaristlerden Şikayetçi! mask
Mucize Doktor Dizisinde Ferman Ali Vefa’nın Üzerini Çizdi! Taner Ölmez Diziden Ayrılacak mı? Seyirciler Senaristlerden Şikayetçi!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL