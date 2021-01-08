WhatsApp Sözleşmesi Nedir ve Kabul Etmek Zorunlu Mu Kabul Edilen Whatsapp Sözleşmesi Nasıl İptal Edilir Maddeleri Nelerdir?
Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması Whatsapp, geçtiğimiz gün açıkladığı yeni gizlilik ilkeleri ile dikkatleri üzerine çekti. Popüler mesajlaşma uygulamasının getirdiği zorunlu sözleşme uygulaması birçok kullanıcıyı da rahatsız etti. Whatsapp’ın yeni gizlilik sözleşmesinde değişen noktaları açıklaması üzerine uygulama ile ilgili birçok farklı soru gündeme geldi.
Dünyanın en popüler ve en çok kullanıcıya sahip mesajlaşma uygulaması gizlilik sözleşmesini yeniliyor. Whatsapp internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada veri paylaşımı ile ilgili getirilecek olan yenilikler kullanıcılar ile paylaşıldı. Whatsapp’ın yeni sözleşmesinde çok fazla dikkat çeken nokta olmakla beraber kullanıcılar verilerin Facebook ile paylaşılması durumundan son derece rahatsız oldu. Verilerin 3. biri ile paylaşılması normalde de uygulamanın kullanıcılarını huzursuz eden durumlardan biri olmakla beraber Facebook’un kullanıcı güvenliği ile ilgili geçmişte yaşattığı problemler kullanıcıların tepkilerine yol açtı. Whatsapp uygulamasının yeni gizlilik sözleşmesi ile ilgili birçok farklı soru gündeme gelmeye başladı.
Whatsapp Sözleşmesini Kabul Etmek Zorunlu Mu, Kabul Etmeyen Kullanıcılar Uygulamayı Kullanabilecek Mi?
Whatsapp kullanıcılarının en çok merak ettiği konuların başında Whatsapp’ın 8 Şubat 2021 tarihinde aktif hale gelecek olan yeni kullanıcı sözleşmesinin kabul etme zorunluluğu olup olmadığı geldi. Whatsapp kullanıcıları yeni sözleşmeyi kabul etme zorunlulukları var mı ve kabul etmezlerse ne olur merak ediyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.