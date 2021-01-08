Sol Yanım Dizisinde Kıyametler Koptu! Serra Annesine Öyle Şeyler Dedi Ki, Görenler Şok İçerisinde Kaldı!
Ekranlara iddialı bir giriş yapmış olan Sol Yanım dizisi her yen, bölümünde seyircisine farklı tatlar yaşatmaya devam ediyor. Her yeni bölümünde hikayesinde sırlar biraz daha ortaya çıkıyor ve seyirci bu duruma karşılık olarak diziye biraz daha bağlanıyor. Annesine bakmakla yükümlü olan Serra ayakları üzerinde durmak için büyük bir çaba sarf etmektedir.
Yönetmen koltuğunda Barış Yöş’ün oturduğu dizinin senaryosu ise Melis Civelek ve Özlem Çadırcı tarafından yazılıyor. Ekranlara gelen son bölümde ise yaşananlar seyirciye büyük bir şok yaşattı. Serra’nın annesiyle tartışması büyük bir kıyameti yeniden başlattı. Alkol bağımlısı olan ve kızından gizli gizli içki içmeye devam eden Serra’nın annesi yine içti.
Terzi olabilmek için tefecilerden 5 bin lira alan Nilgün birde üzerine terzilik için malzeme almıştı. Binnaz ise karşısında dikiş makinesi ve terzi modelini görünce büyük bir şokla “Bunlar ne Nilgün Hanım?” diye soru sormuştu. Nilgün ise gayet mutlu bir tavırla “İş kurdum Binnaz” demişti. Bu anları izleyen seyirci ise Nilgün’e neredeyse öfke kustu.
08 Oca 2021 - 18:33 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.