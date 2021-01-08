Bir Zamanlar Çukurova’da Yas Günü! O Sahne Herkesi Hüngür Hüngür Ağlattı! Göz Yaşları Sel Oldu Aktı!
ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Dizinin son bölümlerinde yaşanan ayrılık acısı ekranlara gelirken Ali Rahmet Fekeli karakterine hayat veren Kerem Alışık’ın sergilediği performans izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Her bölümde başarılı performansıyla izleyenlerin takdirini kazanan usta oyuncu, bu sefer oynadığı sahnede izleyenlerin yüreğini yaktı.
Geçtiğimiz bölümlerde diziden ayrılan Yılmaz Akkaya, Fekeli’nin son sözlerinde toprağa verilirken izleyenler duygu dolu anlar yaşadı. Önceki bölümlerde Vahide Perçin’in canlandırdığı Hünkâr Yaman karakterinin diziye veda etmesinin ardından bu kes Yılmaz karakteri son yolculuğuna uğurlandı. Her iki ismin de diziden ayrıldıktan sonra hayranlarını üzüntü içerisinde bırakırken Çukurova uzun bir aradan sonra tekrardan yasa büründü.
79. bölümde Yılmaz Akkaya’nın diziye veda etmesinin ardından Fekeli’nin sözleri izleyenleri derinden etkiledi. Uğur Güneş’in canlandırdığı Yılmaz karakteri dün akşam yayınlanan bölümde son yolculuğuna uğurlandı. Yüreklere çığ gibi düşen ayrılık bölümünde en çok da Fekeli’nin güçlü duruşu dikkatleri çekti. Ancak Yılmaz’ın cenazesinin başında söylediği sözler seyircileri adeta yerle bir etti.
08 Oca 2021 - 19:15 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.