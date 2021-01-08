Bir Zamanlar Çukurova’da Yas Günü! O Sahne Herkesi Hüngür Hüngür Ağlattı! Göz Yaşları Sel Oldu Aktı!

Geçtiğimiz bölümlerde diziden ayrılan Yılmaz Akkaya, Fekeli’nin son sözlerinde toprağa verilirken izleyenler duygu dolu anlar yaşadı. Önceki bölümlerde Vahide Perçin’in canlandırdığı Hünkâr Yaman karakterinin diziye veda etmesinin ardından bu kes Yılmaz karakteri son yolculuğuna uğurlandı. Her iki ismin de diziden ayrıldıktan sonra hayranlarını üzüntü içerisinde bırakırken Çukurova uzun bir aradan sonra tekrardan yasa büründü.

79. bölümde Yılmaz Akkaya’nın diziye veda etmesinin ardından Fekeli’nin sözleri izleyenleri derinden etkiledi. Uğur Güneş’in canlandırdığı Yılmaz karakteri dün akşam yayınlanan bölümde son yolculuğuna uğurlandı. Yüreklere çığ gibi düşen ayrılık bölümünde en çok da Fekeli’nin güçlü duruşu dikkatleri çekti. Ancak Yılmaz’ın cenazesinin başında söylediği sözler seyircileri adeta yerle bir etti.