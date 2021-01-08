Şimdi Hyundai i20 Almanın Tam Zamanı! Kampanyasını Duyurdu, Sıfıra Yakın Faiz İmkanıyla Sizde Sıfır Araç Sahibi Olabilirsiniz!
Pandemi süreci içerisinde sıfır araç fiyatlarındaki artışlar gündeme gelirken birçok kişi yeni bir araç alma hayalinden vazgeçti. Bu nedenle ikinci el araçlara yönelen vatandaşlar gördükleri karşısında adeta şoka girdi. Salgın sürecinde ekonomi çok fazla değişmesi nedeniyle ikinci el araç fiyatları neredeyse sıfır fiyatlar ile kıyasıya rekabet içerisine girdi. Bu nedenle birçok otomobil firması geçtiğimiz Aralık ayında inanılmaz kampanyalarıyla gündeme geldi.
Yeni yılda araç fiyatlarının artacağını düşünen vatandaşlar şimdiden ikinci el araçlara yoğunlaşmaya başladı. Fakat yılsonu kampanyaları Ocak ayı içerisinde de müşterilere sunulmaya devam ediyor. Yapılan kampanyaların arasında en dikkat çeken marka Hyundai olurken geçtiğimiz Aralık ayı kampanyası altında belirli modellerde 5.500 TL indirim yapıldı. Hyundai i20 kampanyası kapsamında yüzde 0,99 faiz fırsatı, 50 bin TL kredi ve 18 ay vadeli olarak bireysel alımlarda gerçekleşti.
Hyundai kampanyaları gündeme gelmeye devam ederken İ20 1,4 Benzinli Style Otomatik modellerinde fiyat listesi güncellendi. Tahsis ücretinin yüzde 5’i denk olacak şekilde BSMV müşterileri tarafından ödenecek. Yüzde 0,99 faiz oranıyla 18 ay vadeli 50 bin TL kredide eşit taksit imkânları ve bireysel amaçlı kullanımlarda aylık ve yıllık toplam maliyet oranı yüzde 1,346 ve 16,16 şeklindedir.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.