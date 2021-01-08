Şimdi Hyundai i20 Almanın Tam Zamanı! Kampanyasını Duyurdu, Sıfıra Yakın Faiz İmkanıyla Sizde Sıfır Araç Sahibi Olabilirsiniz!

Yeni yılda araç fiyatlarının artacağını düşünen vatandaşlar şimdiden ikinci el araçlara yoğunlaşmaya başladı. Fakat yılsonu kampanyaları Ocak ayı içerisinde de müşterilere sunulmaya devam ediyor. Yapılan kampanyaların arasında en dikkat çeken marka Hyundai olurken geçtiğimiz Aralık ayı kampanyası altında belirli modellerde 5.500 TL indirim yapıldı. Hyundai i20 kampanyası kapsamında yüzde 0,99 faiz fırsatı, 50 bin TL kredi ve 18 ay vadeli olarak bireysel alımlarda gerçekleşti.

Hyundai kampanyaları gündeme gelmeye devam ederken İ20 1,4 Benzinli Style Otomatik modellerinde fiyat listesi güncellendi. Tahsis ücretinin yüzde 5’i denk olacak şekilde BSMV müşterileri tarafından ödenecek. Yüzde 0,99 faiz oranıyla 18 ay vadeli 50 bin TL kredide eşit taksit imkânları ve bireysel amaçlı kullanımlarda aylık ve yıllık toplam maliyet oranı yüzde 1,346 ve 16,16 şeklindedir.