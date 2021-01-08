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- 08 Oca 2021 - 21:42 G: 08 Oca 2021 - 22:06

Gönül Dağı Dizisinin Kaderini Değiştirecek İsim Geliyor! Dizinin Eski Hikâyesini O İsimden Sonra Unutun!

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Fakat araya giren yılbaşı nedeniyle geçtiğimiz hafta ekranlarda yerini alamamış bu nedenle izleyicisini biraz üzmüştü. Dizinin yeni bölümü 9 Ocak Cumartesi akşamı tekrardan ekranlara gelecek. Heyecanla beklenen yeni bölümünde izleyenleri yeni bir sürpriz bekliyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Eskişehir’de çekimleri devam eden dizi geniş izleyici kitlesi ile TRT1 ekranlarında izleyicisiyle tekrardan buluşacak. Yeni bölümde ekranlara gelecek yeni karakterin kim olduğu merak edilirken Ferdi Sancar’ın canlandırdığı Sefer karakteri ile Ecem Özkaya’nın canlandırdığı Zahide karakterlerinin arasına girecek. Yeni karakterle tekrardan ekranlara dönene Gönül Dağı dizisi, 9 Ocak günü TRT1 ekranlarında yerini alacak.

Güçlü kadrosu ve akıcı hikâyesiyle geniş bir izleyicisi kitlesine sahip olan Gönül Dağı, yayınlandığı günden bu yana izleyicisi ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi olarak ekranlara gelirken geçtiğimiz hafta ekranlara gelmeyerek izleyicisini üzmüştü. Ancak yeni bölümünde sürpriz karakterle tekrardan dönüş yaparak heyecanı iki kat daha arttırdı.

08 Oca 2021 - 21:42 Ankara- Dizi Haberleri

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