Didem Arslan Yılmaz'da Şok Olay! Tam 93 Bin Lira Evlendirme Vaadiyle Dolandırdı! Hakkında İşlem Yapıldığı Halde Tüm İddiaları Reddetti!

Show TV’nin başarılı programı Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme, geçtiğimiz haftalarda ele aldığı konu ile akılları allak bullak etti. Antalya Serik’te yaşayan Dilek Köse, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına katılarak, 20 yaşında olan kızı Melisay Tosun hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu. Kızının 4 sene önce evden kaçarak bir evlilik çetesine katıldığını ve insanları evlenme gerekçesiyle dolandırdıklarını dile getirdi.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında gündeme gelen Melisay Tosun olayı, izleyici kitlesini büyük bir şokun içerisine sürükledi. Melisay Tosun’un annesi Dilek Hanım, Melisay’ın 16 yaşındayken evden kaçtığını ve sonrasında Emirhan adında birisinin yanına giderek evlilik çetesine dahil olduğunu dile getirdi. Anne Dilek Köse, 2018 yılında 18 yaşına giren Melisay Tosun’un önce Balıkesir’e sonra Uşak ve Afyonkarahisar’a gelin olarak gittiğini belirtti.