Didem Arslan Yılmaz'da Şok Olay! Tam 93 Bin Lira Evlendirme Vaadiyle Dolandırdı! Hakkında İşlem Yapıldığı Halde Tüm İddiaları Reddetti!
Show TV’de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı, tüm dikkatleri üzerine çekerek yayın hayatına devam ediyor. Bunun yanı sıra geçtiğimiz haftalarda programda gündeme gelen, sahte gelin Melisay, izleyici kitlesine şok üstüne şok yaşattı. Tam 93.000 TL evlendirme vaadiyle dolandıran Melisay, hakkında işlem yapıldığı halde tüm iddiaları reddetti. Tüm Türkiye bu kızı konuşmaya başladı.
Show TV’nin başarılı programı Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme, geçtiğimiz haftalarda ele aldığı konu ile akılları allak bullak etti. Antalya Serik’te yaşayan Dilek Köse, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına katılarak, 20 yaşında olan kızı Melisay Tosun hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu. Kızının 4 sene önce evden kaçarak bir evlilik çetesine katıldığını ve insanları evlenme gerekçesiyle dolandırdıklarını dile getirdi.
Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında gündeme gelen Melisay Tosun olayı, izleyici kitlesini büyük bir şokun içerisine sürükledi. Melisay Tosun’un annesi Dilek Hanım, Melisay’ın 16 yaşındayken evden kaçtığını ve sonrasında Emirhan adında birisinin yanına giderek evlilik çetesine dahil olduğunu dile getirdi. Anne Dilek Köse, 2018 yılında 18 yaşına giren Melisay Tosun’un önce Balıkesir’e sonra Uşak ve Afyonkarahisar’a gelin olarak gittiğini belirtti.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.