Savaşçı Dizisine Şok İsim! Serenay Aktaş Resmen Savaşçı Kadrosunda! İşte 5 Sezon İsimleri!
FOX TV ekranlarının sevilen dizisi uzun zamandır gündemde kalmaya devam ediyor. Geçen sezon 100. bölümü ile beklenmedik bir ara veren Savaşçı dizisi 5. sezonunda yepyeni oyuncu kadrosu ile izleyenlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sosyal medyada sık sık konuşulan Savaşçı dizisinin yeni oyuncu kadrosunda hangi isimlerin olacağı ise merak konusu oldu. Savaşçı dizisine katılan birbirinden başarılı isimler merak ediliyor.
Limon Film’in yapımcılığını üstlendiği Savaşçı dizisi 4 sezondur başarılı şekilde yayın hayatına devam ediyor. Geçen sezon yaşanan ani sıkıntılar sebebi ile 100. bölümü ekrana gelmeyen ve bir anda ara verilen Savaşçı dizisi yeni sezonu ve yeni kadrosu ile yakında izleyenlerle buluşmaya hazırlanıyor. Tamer Karadağlı’nın ardından Ediz Hun’un da kadroya dahil olduğunun açıklanması ile izleyenlerde heyecan yaratan yapıma şimdi de bir kadın oyuncu dahil oluyor. Savaşçı dizisine yeni katılan kadın oyuncu ve bu sezon yapımda rol alacak isimler merak konusu oldu.
Savaşçı Dizisine Yeni Bir Karakter Daha, Teğmen Selcen Efe
Son dönemlerin en çok konuşulan yapımlarından Savaşçı’nın ekrana döneceği gün merakla bekleniyor. Uzun zamandır yayın hayatına devam eden ve izleyenlerin takdirini kazanan yapım ara vermesi nedeni ile birçok seyircisini üzmüştü. Dizinin başkarakterlerinden birini canlandıran Berk Oktay’ın kadrodan ayrılması ile izleyenler üzülmüştü. Ancak yeni oyuncuları kadrosuna dahil eden Savaşçı dizisinin 5. sezonu merakla beklenmeye başladı.
09 Oca 2021 - 16:50 Ankara- Dizi Haberleri
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.