Savaşçı Dizisine Şok İsim! Serenay Aktaş Resmen Savaşçı Kadrosunda! İşte 5 Sezon İsimleri!

Limon Film’in yapımcılığını üstlendiği Savaşçı dizisi 4 sezondur başarılı şekilde yayın hayatına devam ediyor. Geçen sezon yaşanan ani sıkıntılar sebebi ile 100. bölümü ekrana gelmeyen ve bir anda ara verilen Savaşçı dizisi yeni sezonu ve yeni kadrosu ile yakında izleyenlerle buluşmaya hazırlanıyor. Tamer Karadağlı’nın ardından Ediz Hun’un da kadroya dahil olduğunun açıklanması ile izleyenlerde heyecan yaratan yapıma şimdi de bir kadın oyuncu dahil oluyor. Savaşçı dizisine yeni katılan kadın oyuncu ve bu sezon yapımda rol alacak isimler merak konusu oldu.

Savaşçı Dizisine Yeni Bir Karakter Daha, Teğmen Selcen Efe



Son dönemlerin en çok konuşulan yapımlarından Savaşçı’nın ekrana döneceği gün merakla bekleniyor. Uzun zamandır yayın hayatına devam eden ve izleyenlerin takdirini kazanan yapım ara vermesi nedeni ile birçok seyircisini üzmüştü. Dizinin başkarakterlerinden birini canlandıran Berk Oktay’ın kadrodan ayrılması ile izleyenler üzülmüştü. Ancak yeni oyuncuları kadrosuna dahil eden Savaşçı dizisinin 5. sezonu merakla beklenmeye başladı.

