Milli İstihbarat Teşkilatı İş Başvurusu Nasıl Yapılır? 2021 MİT Başvuru Şartları Nelerdir?

Video ile beraber hangi alanlarda personel alımı yapılacağını da duyuran MİT, başvurular için ilan yayınladı. MİT personeli olmak isteyen vatandaşlar personel alım şartlarını, aranan özellikleri ve 2021 yılında hangi kadrolara alım yapılacağını araştırmaya devam ediyor.

2021 Yılında MİT Hangi Alanlarda Personel Alımı Yapacak?



2021 yılında personel alımı yapacağını açıklayan Milli İstihbarat Teşkilatı beklenen şartlara ve özelliklere uygun olan kişilerden istihbarat uzmanı, dil uzmanı ve mühendis alanlarına personel alımı yapacak.

