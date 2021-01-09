Milli İstihbarat Teşkilatı İş Başvurusu Nasıl Yapılır? 2021 MİT Başvuru Şartları Nelerdir?
Milli İstihbarat Teşkilatı internet sitesi üzerinden yayınladığı bir video ile personel alımı yapacağını duyurdu. “Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz” isimli video paylaşan MİT, bu paylaşım ile personel alımı yapacağını açıkladı.
Video ile beraber hangi alanlarda personel alımı yapılacağını da duyuran MİT, başvurular için ilan yayınladı. MİT personeli olmak isteyen vatandaşlar personel alım şartlarını, aranan özellikleri ve 2021 yılında hangi kadrolara alım yapılacağını araştırmaya devam ediyor.
2021 Yılında MİT Hangi Alanlarda Personel Alımı Yapacak?
2021 yılında personel alımı yapacağını açıklayan Milli İstihbarat Teşkilatı beklenen şartlara ve özelliklere uygun olan kişilerden istihbarat uzmanı, dil uzmanı ve mühendis alanlarına personel alımı yapacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.