Roma Dizisinden Başrol Oyuncusu Resmen Ayrılıyor! Dizi Her An Bitebilir! Sibel Şimdi Ne Yapacak?
Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç’in yer aldığı Ramo dizisi, büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Son zamanların en başarılı yapımlarından birisi olan Ramo, yayınlanan yeni bölümüyle beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Milyonlarca kişi o sahneler karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sibel’in öğrendikleri ise geceye adeta damga vurdu. Sibel duydukları karşısında gözyaşlarına engel olamadı.
Show TV’de yayınlanan Ramo dizisi, izleyici kitlesini ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Ramo’nun peşine düşen Cihangir’in adamları ve Mahzar, tüm dengeleri alt üst etti. Ramo’nun ailesinin yanında olan Sibel ise Ramo’nun bulunması için elinden geleni yapmaya başladı. Ramo’dan hiçbir iz bulamayan aile ve Sibel, zorlu bir süreçten geçerek kendilerine hakim olamadı. Bunun ardından Ramo hakkında yeni bir bilginin ortaya çıkmasının ardından Sibel’in yapacağı hamle büyük bir merak konusu oldu.
Ramo’nun son bölümünde ortadan kaybolan Ramo, hem ailesi hem de Sibel için adeta büyük bir savaşın içerisine girdi. Ramo’nun biran da ortadan kaybolmasıyla beraber tüm dengeler alt üst olmuştu. Bununla beraber Cihangir’in ortağının yanına giden Sibel, öğrendikleri karşısında resmen yıkıldı. Sibel’in duyduklarından sonra yapacağı hamle ise büyük bir merak konusu oldu. Ramo’nun nerede ve nasıl olduğunu merak edenler ise duydukları karşısında adeta sinir krizleri geçirdi.
09 Oca 2021 - 17:08 Ankara- Dizi Fragmanları
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.