Roma Dizisinden Başrol Oyuncusu Resmen Ayrılıyor! Dizi Her An Bitebilir! Sibel Şimdi Ne Yapacak?

Show TV’de yayınlanan Ramo dizisi, izleyici kitlesini ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Ramo’nun peşine düşen Cihangir’in adamları ve Mahzar, tüm dengeleri alt üst etti. Ramo’nun ailesinin yanında olan Sibel ise Ramo’nun bulunması için elinden geleni yapmaya başladı. Ramo’dan hiçbir iz bulamayan aile ve Sibel, zorlu bir süreçten geçerek kendilerine hakim olamadı. Bunun ardından Ramo hakkında yeni bir bilginin ortaya çıkmasının ardından Sibel’in yapacağı hamle büyük bir merak konusu oldu.

Ramo’nun son bölümünde ortadan kaybolan Ramo, hem ailesi hem de Sibel için adeta büyük bir savaşın içerisine girdi. Ramo’nun biran da ortadan kaybolmasıyla beraber tüm dengeler alt üst olmuştu. Bununla beraber Cihangir’in ortağının yanına giden Sibel, öğrendikleri karşısında resmen yıkıldı. Sibel’in duyduklarından sonra yapacağı hamle ise büyük bir merak konusu oldu. Ramo’nun nerede ve nasıl olduğunu merak edenler ise duydukları karşısında adeta sinir krizleri geçirdi.