Haberler Ankara Haberler Ankara
- 09 Oca 2021 - 17:08 G: 09 Oca 2021 - 17:26

Roma Dizisinden Başrol Oyuncusu Resmen Ayrılıyor! Dizi Her An Bitebilir! Sibel Şimdi Ne Yapacak?

Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç’in yer aldığı Ramo dizisi, büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Son zamanların en başarılı yapımlarından birisi olan Ramo, yayınlanan yeni bölümüyle beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Milyonlarca kişi o sahneler karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sibel’in öğrendikleri ise geceye adeta damga vurdu. Sibel duydukları karşısında gözyaşlarına engel olamadı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Show TV’de yayınlanan Ramo dizisi, izleyici kitlesini ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Ramo’nun peşine düşen Cihangir’in adamları ve Mahzar, tüm dengeleri alt üst etti. Ramo’nun ailesinin yanında olan Sibel ise Ramo’nun bulunması için elinden geleni yapmaya başladı. Ramo’dan hiçbir iz bulamayan aile ve Sibel, zorlu bir süreçten geçerek kendilerine hakim olamadı. Bunun ardından Ramo hakkında yeni bir bilginin ortaya çıkmasının ardından Sibel’in yapacağı hamle büyük bir merak konusu oldu.

Ramo’nun son bölümünde ortadan kaybolan Ramo, hem ailesi hem de Sibel için adeta büyük bir savaşın içerisine girdi. Ramo’nun biran da ortadan kaybolmasıyla beraber tüm dengeler alt üst olmuştu. Bununla beraber Cihangir’in ortağının yanına giden Sibel, öğrendikleri karşısında resmen yıkıldı. Sibel’in duyduklarından sonra yapacağı hamle ise büyük bir merak konusu oldu. Ramo’nun nerede ve nasıl olduğunu merak edenler ise duydukları karşısında adeta sinir krizleri geçirdi.

09 Oca 2021 - 17:08 Ankara- Dizi Fragmanları

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
İbo Show Bu Hafta Şampiyonlar Ligi! Öyle İsimler Gelecek Ki, Herkes Şok Olacak! Cem Yılmaz Bile Var! mask
İbo Show Bu Hafta Şampiyonlar Ligi! Öyle İsimler Gelecek Ki, Herkes Şok Olacak! Cem Yılmaz Bile Var!
Savaşçı Dizisine Şok İsim! Serenay Aktaş Resmen Savaşçı Kadrosunda! İşte 5 Sezon İsimleri! mask
Savaşçı Dizisine Şok İsim! Serenay Aktaş Resmen Savaşçı Kadrosunda! İşte 5 Sezon İsimleri!
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinde Mehdi'nin Üzeri Çizildi! Diziden Resmen Ayrılıyor! Mehdi Ölecek Mi? mask
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinde Mehdi'nin Üzeri Çizildi! Diziden Resmen Ayrılıyor! Mehdi Ölecek Mi?
Kırmızı Oda Dizisinde Ayşe Deniz Hocayla Yüzleşti! Hissettiklerini Tek Tek Söyledi! "Herkes Tedirgin..." mask
Kırmızı Oda Dizisinde Ayşe Deniz Hocayla Yüzleşti! Hissettiklerini Tek Tek Söyledi! "Herkes Tedirgin..."
Orçun İynemli Kimdir? Aras Bulut'un Kardeşi Orçun İynemli Kırmızı Oda Dizisindeki Rolü Ne? mask
Orçun İynemli Kimdir? Aras Bulut'un Kardeşi Orçun İynemli Kırmızı Oda Dizisindeki Rolü Ne?
Survivor'da O İsim Yine Sakatlığından Dolayı Eleniyor! Şansı Dönmedi, Dönmeyecek! İlk Elenen İsim Resmen Belli Oldu! mask
Survivor'da O İsim Yine Sakatlığından Dolayı Eleniyor! Şansı Dönmedi, Dönmeyecek! İlk Elenen İsim Resmen Belli Oldu!
İbo Show 9. Bölüm Full Canlı izle! İbo Show 9 Ocak 2021 2020 Tek Parça Youtube İzle mask
İbo Show 9. Bölüm Full Canlı izle! İbo Show 9 Ocak 2021 2020 Tek Parça Youtube İzle
Survivor 2021 Tek Parça 9 Ocak 2021 Cumartesi 1. Bölüm Canlı izle! Survivor 2021 İlk Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı? mask
Survivor 2021 Tek Parça 9 Ocak 2021 Cumartesi 1. Bölüm Canlı izle! Survivor 2021 İlk Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı?
Sen Çal Kapımı Dizisi 26. Bölüm Full İzle! 9 Ocak 2021Sen Çal Kapımı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sen Çal Kapımı Dizisi 26. Bölüm Full İzle! 9 Ocak 2021Sen Çal Kapımı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Gönül Dağı Dizisi 11. Bölüm Full İzle! 9 Ocak 2021 Gönül Dağı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Gönül Dağı Dizisi 11. Bölüm Full İzle! 9 Ocak 2021 Gönül Dağı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İbo Show Bu Hafta Şampiyonlar Ligi! Öyle İsimler Gelecek Ki, Herkes Şok Olacak! Cem Yılmaz Bile Var! mask
İbo Show Bu Hafta Şampiyonlar Ligi! Öyle İsimler Gelecek Ki, Herkes Şok Olacak! Cem Yılmaz Bile Var!
Şube Müdürü maaşı 2021! Şube Müdürü 2021 Yılında Ne Kadar maaş Alıyor? mask
Şube Müdürü maaşı 2021! Şube Müdürü 2021 Yılında Ne Kadar maaş Alıyor?
Survivor Nerede Çekiliyor? Dominik Cumhuriyeti ve Hispanyola adası nerede? mask
Survivor Nerede Çekiliyor? Dominik Cumhuriyeti ve Hispanyola adası nerede?
Roma Dizisinden Başrol Oyuncusu Resmen Ayrılıyor! Dizi Her An Bitebilir! Sibel Şimdi Ne Yapacak? mask
Roma Dizisinden Başrol Oyuncusu Resmen Ayrılıyor! Dizi Her An Bitebilir! Sibel Şimdi Ne Yapacak?
Milli İstihbarat Teşkilatı İş Başvurusu Nasıl Yapılır? 2021 MİT Başvuru Şartları Nelerdir? mask
Milli İstihbarat Teşkilatı İş Başvurusu Nasıl Yapılır? 2021 MİT Başvuru Şartları Nelerdir?
Savaşçı Dizisine Şok İsim! Serenay Aktaş Resmen Savaşçı Kadrosunda! İşte 5 Sezon İsimleri! mask
Savaşçı Dizisine Şok İsim! Serenay Aktaş Resmen Savaşçı Kadrosunda! İşte 5 Sezon İsimleri!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL