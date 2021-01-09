Başkomiser maaşı 2021! Başkomiser 2021 Yılında Ne Kadar maaş Alıyor?

Başkomiser maaşları yapılan 2021 zammı sonrası merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamı ardından memur maaşlarına enflasyon farkı uygulanacağı kesinleşmişti. TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre 2020 yılı TÜFE’si yüzde 14,60 olarak açıklandı. Kamu personellerinin tamamı ile birlikte başkomiser maaşları 2021 yılında yüzde 7,33 oranında zam aldı ve 7 bin 858 liraya yükseldi. Aile yardımı dahil olarak paylaşılan maaşlarda yabancı dil tazminatı ve görev tazminatı gibi ek ödemeler hariç tutulmuştur.

2021 Başkomiser Maaşları Ne Kadar Oldu?

Başkomiserler 2020 yılı Temmuz zammında 7 bin 277 lira aylık alıyordu. Geride bıraktığımız 2020 yılında yüzde 14,60 olarak açıklanan enflasyon ardından başkomiser maaşlarına yüzde 7,33 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. Başkomiserlerin maaşları 2021 yılında 7 bin 277 liradan 7 bin 858 liraya yükseldi.

Başkomiserler Zamlı 2021 Yılı Maaşlarını Hangi Ay Alacak?

Başkomiserler 2021 yılının ilk zamlı maaşını Ocak ayında alacaklar. 15 Ocak 2021 Cuma günü hesaplara yatacak başkomiser yeni maaşlarına ek olarak, 15 günlük maaş zam farkından da yararlanılacak.

Nasıl Başkomiser Olunur?

Başkomiser olmak için üç farklı yol bulunur. Başkomiser olmak isteyen adayların aşağıdaki eğitim kurumlarından mezun olmaları gereklidir:

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM)

Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO)

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından kabul edilen fakülte (lisans) ve yüksekokullar