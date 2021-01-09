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- 09 Oca 2021 - 17:37 G: 09 Oca 2021 - 17:51

İbo Show Bu Hafta Şampiyonlar Ligi! Öyle İsimler Gelecek Ki, Herkes Şok Olacak! Cem Yılmaz Bile Var!

Uzun yıllardır adından sık sık söz ettiren İbo Show, sunuculuğunu yaptığı İbrahim Tatlıses’in kaza geçirmesinin ardından ekranlara veda etmişti. Geçtiğimiz aylarda yeniden ekran karşısına çıkan İbo Show programı, tüm dikkatleri üzerine çekti. Hemen hemen her bölümünde renkli anların yaşandığı İbo Show’da bu haftanın konuklarının kim olacağı merak ediliyordu. İbo Show yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Son zamanlarda en çok izlenen programlar arasında yer alan İbo Show hem izleyici kitlesine hem de konuklarına kahkaha dolu anlar yaşatıyor. Milyonları ekranlara kilitleyen programın yeni bölümlerine her hafta başka bir isim gelerek, İbo Show’a adeta renk katıyor. Programın 8. Bölümünün yayınlanmasının ardından herkes 9. bölüm fragmanını bekleyerek bu haftanın konuklarının kim olacağını büyük bir merak içerisinde beklemeye başlamıştı. Konuklar belli oldu.

Cumartesi akşamlarının reyting rekortmeni olan İbo Show, bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümüyle beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. İbo Show’un 9. bölüm tanıtımının yayınlanmasının ardından programa gelecek olan konukları görenler, bu hafta programda şampiyonlar liginin olacağını iddia etti. Programa Cem Yılmaz’ın dahi katıldığını gören izleyici kitlesi, bu bölümün çok daha renkli olacağını öne sürdü.

09 Oca 2021 - 17:37 Ankara- Dizi Haberleri

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