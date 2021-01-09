İbo Show Bu Hafta Şampiyonlar Ligi! Öyle İsimler Gelecek Ki, Herkes Şok Olacak! Cem Yılmaz Bile Var!
Uzun yıllardır adından sık sık söz ettiren İbo Show, sunuculuğunu yaptığı İbrahim Tatlıses’in kaza geçirmesinin ardından ekranlara veda etmişti. Geçtiğimiz aylarda yeniden ekran karşısına çıkan İbo Show programı, tüm dikkatleri üzerine çekti. Hemen hemen her bölümünde renkli anların yaşandığı İbo Show’da bu haftanın konuklarının kim olacağı merak ediliyordu. İbo Show yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.
Son zamanlarda en çok izlenen programlar arasında yer alan İbo Show hem izleyici kitlesine hem de konuklarına kahkaha dolu anlar yaşatıyor. Milyonları ekranlara kilitleyen programın yeni bölümlerine her hafta başka bir isim gelerek, İbo Show’a adeta renk katıyor. Programın 8. Bölümünün yayınlanmasının ardından herkes 9. bölüm fragmanını bekleyerek bu haftanın konuklarının kim olacağını büyük bir merak içerisinde beklemeye başlamıştı. Konuklar belli oldu.
Cumartesi akşamlarının reyting rekortmeni olan İbo Show, bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümüyle beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. İbo Show’un 9. bölüm tanıtımının yayınlanmasının ardından programa gelecek olan konukları görenler, bu hafta programda şampiyonlar liginin olacağını iddia etti. Programa Cem Yılmaz’ın dahi katıldığını gören izleyici kitlesi, bu bölümün çok daha renkli olacağını öne sürdü.
09 Oca 2021 - 17:37 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.