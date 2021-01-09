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- 09 Oca 2021 - 17:54 G: 09 Oca 2021 - 18:07

Yasaklar Ne Zaman Sona Erecek? Hafta İçi Ve Hafta Sonu Yasakları Ne Zaman Bitecek? Tarih Belli Mi?

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında tüm Türkiye’de uygulanmaya devam eden sokağa çıkma yasaklarının ne zaman biteceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aralık ayının ilk haftasında başlayan ve bu hafta sonu da 6. defa uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının ne zaman son bulacağı vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya başladı. Birçok kişi sokağa çıkma yasaklarının ne zaman biteceğini araştırmaya devam ediyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Türkiye’de kış aylarının gelmesi ve Covid-19 salgınında ikinci dalganın etkili olmaya başlaması ile beraber ülke genelinde sokağa çıkma yasakları uygulanmaya başlandı. Hafta içi günlerd kısmi olarak hafta sonları ise tam gün uygulanan sokağa çıkma yasaklarının ne zaman biteceği ise merak konusu olmaya devam ediyor. Vatandaşlar sokağa çıkma yasaklarının ne zaman biteceğini ve normalleşme sürecinin ne zaman başlayacağını araştırıyor.

Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasakları Ne Zaman Bitecek?

Türkiye’de kış aylarının gelmesi ve vaka sayılarında ciddi artışların yaşanması ile uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasaklarının ne zaman biteceği araştırmaya konusu olmaya devam ediyor. Son haftalarda vaka sayılarının azalması ve tedbir kararlarının olumlu sonuçlarının gündeme gelmesi ile beraber sokağa çıkma yasaklarının biteceği tarihler de merak konusu olmaya başladı.

09 Oca 2021 - 17:54 Ankara- Asayiş

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