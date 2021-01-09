Yasaklar Ne Zaman Sona Erecek? Hafta İçi Ve Hafta Sonu Yasakları Ne Zaman Bitecek? Tarih Belli Mi?

Türkiye’de kış aylarının gelmesi ve Covid-19 salgınında ikinci dalganın etkili olmaya başlaması ile beraber ülke genelinde sokağa çıkma yasakları uygulanmaya başlandı. Hafta içi günlerd kısmi olarak hafta sonları ise tam gün uygulanan sokağa çıkma yasaklarının ne zaman biteceği ise merak konusu olmaya devam ediyor. Vatandaşlar sokağa çıkma yasaklarının ne zaman biteceğini ve normalleşme sürecinin ne zaman başlayacağını araştırıyor.

Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasakları Ne Zaman Bitecek?



Türkiye’de kış aylarının gelmesi ve vaka sayılarında ciddi artışların yaşanması ile uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasaklarının ne zaman biteceği araştırmaya konusu olmaya devam ediyor. Son haftalarda vaka sayılarının azalması ve tedbir kararlarının olumlu sonuçlarının gündeme gelmesi ile beraber sokağa çıkma yasaklarının biteceği tarihler de merak konusu olmaya başladı.

