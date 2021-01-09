Survivor'da Rekabetin Sonucu İyi Bitmedi! Daha İlk Bölümden İki Yarışmacı Kaza Geçirdi! Sağlık Durumları...

Survivor 2021 sezonunun ilk fragmanının yayınlanmasının ardından tüm dikkatler programa verildi. Programın Ünlüler takımında İsmail Balaban, Melis Sezer, Çağrı Atakan, Meryem Kasap, Hayrettin, Merve Aydın, Batuhan Karacakaya, Öykü Çelik ve Cemal Hünal yer alacak. Son derece iddialı isimlerin yer aldığı kadroda heyecan doruklara yükseldi. İzleyici kitlesi Survivor’un yeni bölümü için geri sayım yapmaya başladı.

Ünlüler takımının yanı sıra Survivor 2021 sezonunda Gönüllüler takımında yarışacak olan isimler ise Uğurtan Dora, Sancakay Ilım Morgül, Emin Günenç, Hanzade Durmuş Ofluoğlu, Yunus Emre Karacak, İlayda Şeker, Yiğit Poyraz, Sena Özdemir, Ayşe Yüksel, Reşat Hacıahmetoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu ve Steven Salam olarak belirtildi. Bu isimlerin yanı sıra programın hayran kitlesi yayınlanan fragmanda izledikleri karşısında büyük bir şok yaşadı.