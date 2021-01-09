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- 09 Oca 2021 - 18:55 G: 09 Oca 2021 - 19:16

Survivor'da Rekabetin Sonucu İyi Bitmedi! Daha İlk Bölümden İki Yarışmacı Kaza Geçirdi! Sağlık Durumları...

TV8 ekranlarında yayınlanan olan Survivor 2021 sezonunun başlamasına saatler kaldı. Son zamanlarda adından sık sık söz ettiren Survivor, ilk fragmanını yayınlamasıyla beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Fragmanı izleyenler büyük bir merak içerisinde ilk bölümün yayınlanmasını beklemeye başladı. Bunun yanı sıra daha ilk bölümden rekabetin sonucu iyi bitmedi. İki yarışmacı kaza geçirerek yaralandı…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Survivor 2021 sezonunun ilk fragmanının yayınlanmasının ardından tüm dikkatler programa verildi. Programın Ünlüler takımında İsmail Balaban, Melis Sezer, Çağrı Atakan, Meryem Kasap, Hayrettin, Merve Aydın, Batuhan Karacakaya, Öykü Çelik ve Cemal Hünal yer alacak. Son derece iddialı isimlerin yer aldığı kadroda heyecan doruklara yükseldi. İzleyici kitlesi Survivor’un yeni bölümü için geri sayım yapmaya başladı.

Ünlüler takımının yanı sıra Survivor 2021 sezonunda Gönüllüler takımında yarışacak olan isimler ise Uğurtan Dora, Sancakay Ilım Morgül, Emin Günenç, Hanzade Durmuş Ofluoğlu, Yunus Emre Karacak, İlayda Şeker, Yiğit Poyraz, Sena Özdemir, Ayşe Yüksel, Reşat Hacıahmetoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu ve Steven Salam olarak belirtildi. Bu isimlerin yanı sıra programın hayran kitlesi yayınlanan fragmanda izledikleri karşısında büyük bir şok yaşadı.

09 Oca 2021 - 18:55 Ankara- Magazin

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