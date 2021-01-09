Özel Okullar Ücret İadesi Yapacak mı? Özel Okullarda Ücret İadesi 2021 - Emsal Karar Çıktı

Online eğitim süreci için ödediği ücreti iade isteyen veli Tüketici Hakem Heyetine başvuruda bulundu. Tüketici Hakem Heyeti tüm Türkiye’yi etkileyen emsal bir karar verdi.

Avukat Sinem Kızılbuğa: Özel Okulların Ücret İadesine Yönelik Emsal Bir Karar Alındı



Ankara Barosuna kayıtlı görev yapan ve aynı zamanda özel okul danışmanlığı yürüten Avukat Sinem Kızılbuğa, Tüketici Hakem Heyeti’nin özel okullardaki ücret iadesine ilişkin verdiği kararı yorumladı. Kızılbuğa 2019 2020 eğitim öğretim yılında eğitim alan bir öğrencinin velisinin Tüketici Hakem Heyetine başvurduğunu ve öğrencinin pandemi sürecinde eğitim alamadığı dönemin ücret iadesini talep ettiğini belirtti. Tüketici Hakem Heyeti’nin konu ile ilgili okuldan savunma istediğini belirten Kızılbuğa, hazırladıkları savunmada online eğitim sürecindeki yönergelere uyulduğunu ve söz konusu yükümlülüklerin yerine getirildiğine dair belgeleri sunduklarını belirtti.

