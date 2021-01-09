Haberler Ankara Haberler Ankara
- 09 Oca 2021 - 20:25 G: 09 Oca 2021 - 20:55

Esra Erol Evlendirme Programlarına Resmen Başladı! Yıllar Sonra İlk Nikah Kıyıldı! Birinci Değil İkinci Eşiyle Evlenmeyi Kabul Etti!

ATV’de yayınlanan Esra Erol, yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Yardıma ihtiyacı olan her insana yardım eli uzatan Esra Erol, izleyici kitlesinin gönlünü kazanmış bir durumda. Zaman zaman yeni olayların aksettiği Esra Erol’da geçtiğimiz haftalarda yeni bir olay gündeme gelmişti. Erdi adlı kişinin iki kadınla imam nikahı kıydığı ortaya çıkmış ve akıllar allak bullak olmuştu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Son zamanların en çok izlenen programları arasında yer alan Esra Erol, son bölümünde bir ilke imza attı. 18 yaşında olan Yeşim, Erdin’in çocuğunu kaçırdığını ve kendisine göstermediğini dile getirmişti. Erdi ile 15 yaşında tanışan ve sadece imam nikahı kıyan Erdi’nin başka bir kadınla daha imam nikahı kıydığı ortaya çıkmıştı. Oğlu Yakup Erdi Harmancıoğlu’nun Erdi de olduğunu dile getiren Yeşim, çocuğuna kavuşmak istiyordu.

Esra Erol’un geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümünde Erdi’nin annesinin canlı yayına bağlanarak Erdi’nin Ayfer adında başka bir kadınla daha imam nikahı olduğunu dile getirmişti. Bunların ardından resmi nikahlı olan Erdi ve Ayfer için canlı yayında yeni bir gelişme yaşandı. Erdi’nin 10 senedir birlikte olduğu ve teyzesinin kızı olduğu söylenilen Ayfer, canlı yayına katılarak tüm dengeleri değiştirdi. Erdi canlı yayında Ayfer isterse onunla resmi nikah kıyabileceğini söylemiş ve canlı yayında Ayfer’e evlenme teklifi etmişti.

09 Oca 2021 - 20:25 Ankara- Dizi Haberleri

# ESRA EROL HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Esra Erol Sosyal Medya’dan Büyük Linç Yedi! Söyledi Sözler Neredeyse Kıyamete Zemin Hazırladı! mask
Esra Erol Sosyal Medya’dan Büyük Linç Yedi! Söyledi Sözler Neredeyse Kıyamete Zemin Hazırladı!
Esra Erol’da Bir Aile Şoku Daha! Koca Çocuğun Kendinden Olmadığını Söyledi, Anne Çıldırdı Esra Erol’a Çıktı! İşte Çocuğun Babası… mask
Esra Erol’da Bir Aile Şoku Daha! Koca Çocuğun Kendinden Olmadığını Söyledi, Anne Çıldırdı Esra Erol’a Çıktı! İşte Çocuğun Babası…
Esra Erol’a Büyük Şok! Program İhbar Kabul Edildi! Hem Çocuğuyla Dilencilik Yapıyor Hem de Başka Birinden Hamile! mask
Esra Erol’a Büyük Şok! Program İhbar Kabul Edildi! Hem Çocuğuyla Dilencilik Yapıyor Hem de Başka Birinden Hamile!
Esra Erol'da Fulya Fazilet Kanat Olayında Gergin Anlar! Stüdyoda Yer Gök Birbirine Karıştı! Esra Erol Fulya'nın Avukatını Susturdu! Fulya Şok Edici Açıklamalarını Yaptı! mask
Esra Erol'da Fulya Fazilet Kanat Olayında Gergin Anlar! Stüdyoda Yer Gök Birbirine Karıştı! Esra Erol Fulya'nın Avukatını Susturdu! Fulya Şok Edici Açıklamalarını Yaptı!
Esra Erol'da Akıl Almayan Olay! Başkasından Hamile Kaldı, %70 Engelli Kocasını Terk Etti, Çocuğunu Alıp Kaçtı! Aile Perişan Halde Kaldı, Bir Yuva Daha Dağıldı! mask
Esra Erol'da Akıl Almayan Olay! Başkasından Hamile Kaldı, %70 Engelli Kocasını Terk Etti, Çocuğunu Alıp Kaçtı! Aile Perişan Halde Kaldı, Bir Yuva Daha Dağıldı!
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 4 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 4 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Esra Erol Evlendirme Programına Tekrar Başladı! Avukat Hülya Hüngür Hüngür Ağladı! “Kadın Zorla Mı Evlendirildi?” mask
Esra Erol Evlendirme Programına Tekrar Başladı! Avukat Hülya Hüngür Hüngür Ağladı! “Kadın Zorla Mı Evlendirildi?”
Esra Erol’da Esrarengiz Kayboluş! Canlı Yayına Çıktı, Tüm Okları Babasına Çevirdi! Babası Kızını Bilerek Mi Kaybetti? mask
Esra Erol’da Esrarengiz Kayboluş! Canlı Yayına Çıktı, Tüm Okları Babasına Çevirdi! Babası Kızını Bilerek Mi Kaybetti?
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 31 Aralık 2020 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 31 Aralık 2020 Perşembe ATV Canlı İzle!
Esra Erol'da Akıllara Durgunluk Veren Olay! Kıbrıs'ta Eğitimdeyim Dedi, Antalya'da Olduğu Ortaya Çıktı! O Günden Sonra Tek Bir Haber Alınamıyor! mask
Esra Erol'da Akıllara Durgunluk Veren Olay! Kıbrıs'ta Eğitimdeyim Dedi, Antalya'da Olduğu Ortaya Çıktı! O Günden Sonra Tek Bir Haber Alınamıyor!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Esra Erol Evlendirme Programlarına Resmen Başladı! Yıllar Sonra İlk Nikah Kıyıldı! Utanmaz Adam Birinci Değil İkinci Eşiyle Evlenmeyi Kabul Etti! mask
Esra Erol Evlendirme Programlarına Resmen Başladı! Yıllar Sonra İlk Nikah Kıyıldı! Utanmaz Adam Birinci Değil İkinci Eşiyle Evlenmeyi Kabul Etti!
Deniz Akkaya Sosyal Medyayı Salladı, Yıktı! O Fotoğrafı Gündem Oldu! "Mekanın Sahibi..." mask
Deniz Akkaya Sosyal Medyayı Salladı, Yıktı! O Fotoğrafı Gündem Oldu! "Mekanın Sahibi..."
İstanbul Halk Ekmek'ten 26 ilçeye 40 mobil büfe mask
İstanbul Halk Ekmek'ten 26 ilçeye 40 mobil büfe
Özel Okullar Ücret İadesi Yapacak mı? Özel Okullarda Ücret İadesi 2021 - Emsal Karar Çıktı mask
Özel Okullar Ücret İadesi Yapacak mı? Özel Okullarda Ücret İadesi 2021 - Emsal Karar Çıktı
Survivor'da Rekabetin Sonucu İyi Bitmedi! Daha İlk Bölümden İki Yarışmacı Kaza Geçirdi! Sağlık Durumları... mask
Survivor'da Rekabetin Sonucu İyi Bitmedi! Daha İlk Bölümden İki Yarışmacı Kaza Geçirdi! Sağlık Durumları...
Kafeler ve Restoranlar 15 Ocakta Mı Açılacak? İşte O Soru Cevaplandı! 15 Ocakta… mask
Kafeler ve Restoranlar 15 Ocakta Mı Açılacak? İşte O Soru Cevaplandı! 15 Ocakta…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL