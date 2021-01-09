Esra Erol Evlendirme Programlarına Resmen Başladı! Yıllar Sonra İlk Nikah Kıyıldı! Birinci Değil İkinci Eşiyle Evlenmeyi Kabul Etti!
ATV’de yayınlanan Esra Erol, yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Yardıma ihtiyacı olan her insana yardım eli uzatan Esra Erol, izleyici kitlesinin gönlünü kazanmış bir durumda. Zaman zaman yeni olayların aksettiği Esra Erol’da geçtiğimiz haftalarda yeni bir olay gündeme gelmişti. Erdi adlı kişinin iki kadınla imam nikahı kıydığı ortaya çıkmış ve akıllar allak bullak olmuştu.
Son zamanların en çok izlenen programları arasında yer alan Esra Erol, son bölümünde bir ilke imza attı. 18 yaşında olan Yeşim, Erdin’in çocuğunu kaçırdığını ve kendisine göstermediğini dile getirmişti. Erdi ile 15 yaşında tanışan ve sadece imam nikahı kıyan Erdi’nin başka bir kadınla daha imam nikahı kıydığı ortaya çıkmıştı. Oğlu Yakup Erdi Harmancıoğlu’nun Erdi de olduğunu dile getiren Yeşim, çocuğuna kavuşmak istiyordu.
Esra Erol’un geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümünde Erdi’nin annesinin canlı yayına bağlanarak Erdi’nin Ayfer adında başka bir kadınla daha imam nikahı olduğunu dile getirmişti. Bunların ardından resmi nikahlı olan Erdi ve Ayfer için canlı yayında yeni bir gelişme yaşandı. Erdi’nin 10 senedir birlikte olduğu ve teyzesinin kızı olduğu söylenilen Ayfer, canlı yayına katılarak tüm dengeleri değiştirdi. Erdi canlı yayında Ayfer isterse onunla resmi nikah kıyabileceğini söylemiş ve canlı yayında Ayfer’e evlenme teklifi etmişti.
09 Oca 2021 - 20:25 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.