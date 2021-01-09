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- 09 Oca 2021 - 21:50 G: 09 Oca 2021 - 21:59

Kerem Bürsin Hande Erçel'in Kalemini Kırdı! Kalbim Boş Değil Dedi, Aşk İddialarını Yalanladı!

Son zamanların en çok konuşulan çiftleri arasında yer alan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, magazin gündeminde kalmaya devam ediyor. Sen Çal Kapımı dizisinde başrollere hayat veren çiftin, uyumu ve enerjisi son derece beğeniliyor. Geçtiğimiz günlerde konu hakkında açıklama yapan Kerem Bürsin tüm dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu, “Kalbim boş değil!” dedi ve aşk iddialarını yalanlandı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Herkes Kerem Bürsin’in yaptığı açıklamayı merak ederek arama motorlarının altını üstüne getirdi. Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla ve dizide ki başarılı rolleri ile isimlerinden sık sık söz ettiren Kerem Bürsin ve Hande Erçel hakkında her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Çiftin hayran kitlesi sosyal medya da aşk yaşadıklarını iddia ederek konu hakkında detaylı bir açıklama yapılmasını bekliyor.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in tüm açıklamalarına rağmen çiftin takipçi kitlesi büyük ısrarla sevgili olduklarını iddia ediyor. Bunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Kerem Bürsin, tüm dikkatleri üzerine çekti. Kerem Bürsin’in açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Herkes o açıklamanın ardından sosyal medya da birçok paylaşım yaptı.

09 Oca 2021 - 21:50 Ankara- Magazin

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