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- 09 Oca 2021 - 22:53 G: 09 Oca 2021 - 23:07

Survivor Hayrettin Herkesi Şoka Soktu! Adaya Giderken Öyle Bir Şey Yaptı ki; Survivor'ın 2021 Şampiyonunu Ortaya Çıkardı... İlk Defa Yaşandı!

Survivor, büyük bir heyecanla bugün başladı. Yarışmacıların adaya gidişleri bugünkü bölümde ekranlara verilirken, en çok dikkat çeken yarışmacı Hayrettin oldu. Uzun zamandan beri Survivor Türkiye, Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programı. Özellikle 2020 sezonunda pandemi sebebiyle tek yeni içerik üretebilen program olan Survivor; bu anlamda rekor kırmayı başarmıştı. 2021 sezonunda da Hayrettin gibi oldukça renkli isimlerle yeni bir rekor kırması bekleniyor. İşte Hayrettin'in yaptıkları...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Gerek çektikleri vinelarla, gerek kısa filmlerle, gerek paylaştıkları videolarla çok uzun yıllardan beri halkın içinden birisi olan Hayrettin, 2021 Survivor yarışmacısı olarak adını yazdırmıştı. Çok farklı tarzı olan Hayrettin'den bu tarza uygun bir giriş beklenirken, o giriş sonunda geldi. Hayrettin, yaptığı hareketle, 2021 şampiyonunun kendisi olacağını da göstermiş oldu. 

Çoğu kişinin, Exatlon'dan aşina olduğu Hayrettin'i aktif sosyal medya kullanan herkes tanıyordur. Farklı tarzı ve hareketleriyle sık sık gündeme gelmeyi başaran yarışmacı, Survivor'a girişiyle tekrardan gündeme geldi. İşte detaylar >> (Diğer sayfaya geçiniz!)

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09 Oca 2021 - 22:53 - Yaşam

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