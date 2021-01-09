Survivor Hayrettin Herkesi Şoka Soktu! Adaya Giderken Öyle Bir Şey Yaptı ki; Survivor'ın 2021 Şampiyonunu Ortaya Çıkardı... İlk Defa Yaşandı!

Gerek çektikleri vinelarla, gerek kısa filmlerle, gerek paylaştıkları videolarla çok uzun yıllardan beri halkın içinden birisi olan Hayrettin, 2021 Survivor yarışmacısı olarak adını yazdırmıştı. Çok farklı tarzı olan Hayrettin'den bu tarza uygun bir giriş beklenirken, o giriş sonunda geldi. Hayrettin, yaptığı hareketle, 2021 şampiyonunun kendisi olacağını da göstermiş oldu.

Çoğu kişinin, Exatlon'dan aşina olduğu Hayrettin'i aktif sosyal medya kullanan herkes tanıyordur. Farklı tarzı ve hareketleriyle sık sık gündeme gelmeyi başaran yarışmacı, Survivor'a girişiyle tekrardan gündeme geldi. İşte detaylar >> (Diğer sayfaya geçiniz!)