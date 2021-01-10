Ankara Koronavirüste Son Durağa Geldi! Vaka Ve Ağır Hasta Sayısı Neredeyse Çakıldı! Yakında Bitiyor…

Son zamanlarda vatandaşların en çok merak ettiği konulardan birisi pandemi sürecinin ne zaman biteceği oldu. Milyonlarca kişi bu sürecin bir an önce bitmesini beklerken, açıklanan verilerde bu bekleyişin tuzu biberi oldu. Geçtiğimiz aylarda artan sayıların önüne geçilmiş ve vaka sayılarında gözle görülür oranda düşüşler meydana gelmişti. Bu durum akıllara, “ Koronavirüs ne zaman bitecek?” sorusunu getirdi. Fakat ne zaman biteceği ise hala belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs kapsamında getirilen tedbir ve kısıtlamalara uyum sağlayan vatandaşlar sayesinde durum çok daha iyiye gitmeye başladı. Uzmanlar tarafından açıklanan bilgiler doğrultusunda son durum milyonlarca kişinin yüzünü gülümsetti. Ankara ilinde yaşayan vatandaşlar son zamanlarda düşen vaka sayılarıyla beraber rahat bir nefes aldı. Milyonlar sadece vaka sayılarına odaklanarak, gelişmeleri takip etmeye başladı.