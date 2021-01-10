Ankara Koronavirüste Son Durağa Geldi! Vaka Ve Ağır Hasta Sayısı Neredeyse Çakıldı! Yakında Bitiyor…
Uzun zamandır tüm dünyanın gündemi olan Koronavirüs kapsamında yaşanan gelişmeler, vatandaşları büyük bir merakın içerisine sürükledi. Bununla beraber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs hakkında verdiği bilgilerle beraber umutlandırıcı gelişmeleri vatandaşlara aktardı. Ankara ilinde ikamet eden insanlar, vaka sayısının son durumunun nasıl olduğunu merak etmeye başladı.
Son zamanlarda vatandaşların en çok merak ettiği konulardan birisi pandemi sürecinin ne zaman biteceği oldu. Milyonlarca kişi bu sürecin bir an önce bitmesini beklerken, açıklanan verilerde bu bekleyişin tuzu biberi oldu. Geçtiğimiz aylarda artan sayıların önüne geçilmiş ve vaka sayılarında gözle görülür oranda düşüşler meydana gelmişti. Bu durum akıllara, “ Koronavirüs ne zaman bitecek?” sorusunu getirdi. Fakat ne zaman biteceği ise hala belirsizliğini korumaya devam ediyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs kapsamında getirilen tedbir ve kısıtlamalara uyum sağlayan vatandaşlar sayesinde durum çok daha iyiye gitmeye başladı. Uzmanlar tarafından açıklanan bilgiler doğrultusunda son durum milyonlarca kişinin yüzünü gülümsetti. Ankara ilinde yaşayan vatandaşlar son zamanlarda düşen vaka sayılarıyla beraber rahat bir nefes aldı. Milyonlar sadece vaka sayılarına odaklanarak, gelişmeleri takip etmeye başladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.