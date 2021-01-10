Kuzey Yıldızı İzleyenlerine Sürpriz! Sonunda Olan Oldu! Herkes Derin Bir Nefes Alabilir!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yayınlanan son bölümünde Kuzey ve Yıldız arasında ki tartışma iplerin gerginleşmesine neden oldu. Dizinin yeni bölümünde ise izleyici kitlesine sürpriz sahneler aktarıldı. Kuzey ve Yıldız arasında olanlar oldu ve herkes derin bir nefes oldu. Geçtiğimiz bölümde ikili arasında yaşanan kavga, bu bölümde nihayet bir çözüme kavuştu. İsmail Demirci’nin hayat verdiği Kuzey karakterinin sözleri ve hareketleri ise izleyiciye kahkaha dolu anlar yaşattı.

Kuzey Yıldızı’nın yayınlanan yeni bölümünde Kuzey ve Yıldız arasında yaşanan kavga, nihayet çözüme kavuştu. Kuzey’i başka bir kadınla kendi evlerinde gören Yıldız, büyük bir şok yaşayarak o an evden çıkmış ve Kuzey’i terk etmişti. O sahnelerle beraber izleyici kitlesi çift arasında yaşanacak olan gelişmeleri büyük bir merak içerisine bekliyordu. Kuzey Yıldızı’nın 46. yeni bölümünde ortaya çıkan sahnelerle beraber herkes rahat bir nefes aldı.