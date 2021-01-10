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- 10 Oca 2021 - 11:31 G: 10 Oca 2021 - 11:39

Kuzey Yıldızı İzleyenlerine Sürpriz! Sonunda Olan Oldu! Herkes Derin Bir Nefes Alabilir!

Cumartesi günlerinin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Kuzey Yıldızı İlk Aşk, yayınlanan yeni bölümüyle beraber izleyici kitlesine son derece mutlu anlar yaşattı. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan, Aslıhan Güner, İsmail Demirci, Merve Şen, Gizem Güneş, Burak Can, Cezmi Baskın ve Ferda Kaynar gibi ünlü isimler, Kuzey Yıldızı dizisinde ki başarılı performanslarıyla beraber diziyi başka bir boyuta taşımaya devam ediyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yayınlanan son bölümünde Kuzey ve Yıldız arasında ki tartışma iplerin gerginleşmesine neden oldu. Dizinin yeni bölümünde ise izleyici kitlesine sürpriz sahneler aktarıldı. Kuzey ve Yıldız arasında olanlar oldu ve herkes derin bir nefes oldu. Geçtiğimiz bölümde ikili arasında yaşanan kavga, bu bölümde nihayet bir çözüme kavuştu. İsmail Demirci’nin hayat verdiği Kuzey karakterinin sözleri ve hareketleri ise izleyiciye kahkaha dolu anlar yaşattı.

Kuzey Yıldızı’nın yayınlanan yeni bölümünde Kuzey ve Yıldız arasında yaşanan kavga, nihayet çözüme kavuştu. Kuzey’i başka bir kadınla kendi evlerinde gören Yıldız, büyük bir şok yaşayarak o an evden çıkmış ve Kuzey’i terk etmişti. O sahnelerle beraber izleyici kitlesi çift arasında yaşanacak olan gelişmeleri büyük bir merak içerisine bekliyordu. Kuzey Yıldızı’nın 46. yeni bölümünde ortaya çıkan sahnelerle beraber herkes rahat bir nefes aldı.

10 Oca 2021 - 11:31 Ankara- Dizi Haberleri

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