Survivor İlayda Gönüllüler Takımına Resti Çekti! Pişman Olduk Diyenlere Karşı Cevabını Verdi! "İlayda Şampiyon Olacak!"
Uzun süredir yayınlanması beklenen Survivor 2021 sezonu, dün akşam TV8’de yayınlandı. Daha ilk bölümünden heyecan dolu anların yaşandığı Survivor programı, cumartesi akşamının izlenme rekorlarını kırdı. Milyonlarca kişi o sahneler karşısında hayranlıklarını gizleyemedi. Bunun yanı sıra Survivor da İlayda Şeker, Gönüllüler takımından ayrıldı…
Survivor 2021, başladığı andan itibaren en çok yankı getiren programlar arasında yer aldı. Masterchef Türkiye 2020 sezonunun şampiyonunun belli olmasının ardından Survivor 2021 sezonu ekranlara geldi. Acun Ilıcalı’nın yaptığı bir açıklama sonrasında tüm dikkatler o isme verildi. Yayınlanan fragmanda da Gönüllüler takımından bir kadın yarışmacının Ünlüler takımına gideceği açıklamıştı. Bununla beraber o ismin kim olacağı büyük bir merak konusu olmuştu.
Survivor 2021 sezonunun 9 Ocak’ta yayınlanan ilk bölümünde ardı arkası kesilmeyen olaylar yaşandı. Acun Ilıcalı Ünlüler takımından bir kişinin Gönüllüler takımına geçeceğini dile getirdi. Bunun ardından yapılan oylama sonucunda o İlayda Şeker, Gönüllüler takımından ayrılarak Ünlüler takımına geçiş yaptı. Bununla beraber Gönüllüler takımında ki arkadaşları konuşmaları yaparak, İlayda’ya haksızlık yaptıklarını dile getirdiler.
10 Oca 2021 - 11:42 Ankara- Survivor 2021
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.