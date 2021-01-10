Başkan Altınok'tan 10 ocak çalışan gazeteciler günü mesajı

BAŞKAN ALTINOKTAN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Altınok mesajında gazetecilik mesleğinin önemine dikkate çekerek şu ifadelere yer verdi: Gazetecilik dünyanın her yerinde kamuoyunun doğru oluşmasına yardımcı olan saygın ve bir o kadar da sorumluluk gerektiren bir meslektir. Basının demokrasilerde 5 güç olduğu inkar edilemez bir gerçektir. Bu bakımdan vicdanına karşı sorumlu olan yanlış bir haber ya da yazının gönüllerdeki izini silmenin zor olduğunu bilen tüm objektif gazeteciler toplumumuzu bilgilendirmek adına çok önemli bir mesleği icra etmektedirler. Vatanına milletine milli-manevi değerlerine yürekten bağlı olan doğruluk dürüstlük entelektüel değerler ve uluslararası gazetecilik ilkelerinden ayrılmayan başta belediyemizdeki basın mensubu arkadaşlarım olmak üzere tüm gazetecilerin Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor sağlık esenlik ve başarılar diliyorum. Basın Yayın Keçiören Belediyesi Sorumluluk Bildirgesi