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- 10 Oca 2021 - 12:38 G: 10 Oca 2021 - 12:56

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 10 Ocak Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Son zamanlarda Ankara ilinde meydana gelen su kesintileri, vatandaşların zorlu bir süreçten geçmesine neden oldu. Onarım ve arıza çalışmalarının yapılmasından ötürü, Ankara ilinde bazı saatlerde meydana gelen su kesintilerinin ne zaman ve saat kaçta olacağı büyük bir merak konusu oldu. Vatandaşların mağduriyetlerini gidermek amacıyla kesintilerin hangi ilçelerde ve ne zaman olacağını araştırdık.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

10 Ocak Pazar Ankara Su Kesintisi Yaşanacak Olan İlçeleri Görmek İçin Tıklayınız!

ASKİ Ankara su kesintileri başlığı altında, 10 Ocak tarihinde Ankara’da suların ne zaman ve saat kaçta geleceği büyük bir merak konusu oldu. Ankara ilinde ikamet eden vatandaşlar su kesintilerinin meydana gelmesinin ardından arama motorlarında, “10 Ocak Ankara’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?” sorusuna yanıt aramaya başladı. ASKİ’nin resmi web sitesinde konu hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.

Son zamanlarda Ankara ilinde yapılan arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle, vatandaşlar suların ne zaman geleceğini merak etmeye başladı. Suların kesilecek olmasının ardından Ankara su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü, konu hakkında detaylı bir bilgilendirme yaparak, Ankara ilinde su kesintisinin saat kaçta, hangi ilde ve kesintinin ne zaman biteceği hakkında bilgilendirme yaptı. Vatandaşlar mağdur olmamak için yapılan açıklamayı mercek altına aldı.

10 Oca 2021 - 12:38 Ankara- Yaşam

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