10 Ocak Pazar Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!
Kış ayının ülkemizde etkileri yavaş yavaş gösterilmeye başlandı. Gerek soğuk havalar gerekse yağışlardan dolayı elektrik tellerinde ise akım ve onarım çalışmaları arttı. Bu sebepten dolayı Ankara ve çevre illerde sık sık elektrik kesintileri yaşanıyor. Başkentte oturan vatandaşlar ise elektrik kesintisinin hangi ilçelerde ve kaç saat süreceğini araştırıyor.
Neredeyse her gün farklı bir ilçede çalışma yapan EDAŞ ekipleri ise kısa süreli ya da uzun süreli olarak elektrik kesintileri yapmak zorunda kalıyor. Elektrik bakım onarım çalışmaları kimi zaman günleri alıyor. Ankara ilinde ikamet eden vatandaşlar ise araştırmalarını yaparak elektrik sıkıntısı yaşayacak olan ilçeleri merak ediyor.
Ankara İlçesinde Yaşanacak Olan Elektrik Kesintilerinin Saatleri ve İlçeleri
Haberler Ankara ailesi olarak sizlere Ankara’da yaşanacak olan tüm kesintileri tek tek araştırdık ve sizleri bilgilendirmek istedik. 10 Ocak Pazar elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ise Çubuk, Etimesgut, Kahramankazan, Mamak, Polatlı, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle olarak karşımıza çıkıyor. Her ilçede farklı saatlerde yaşanacak olan elektrik kesintisinin detaylarını ise haberimize devam ederek öğrenebilirsiniz.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.