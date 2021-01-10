10 Ocak Pazar Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!

Neredeyse her gün farklı bir ilçede çalışma yapan EDAŞ ekipleri ise kısa süreli ya da uzun süreli olarak elektrik kesintileri yapmak zorunda kalıyor. Elektrik bakım onarım çalışmaları kimi zaman günleri alıyor. Ankara ilinde ikamet eden vatandaşlar ise araştırmalarını yaparak elektrik sıkıntısı yaşayacak olan ilçeleri merak ediyor.

Ankara İlçesinde Yaşanacak Olan Elektrik Kesintilerinin Saatleri ve İlçeleri



Haberler Ankara ailesi olarak sizlere Ankara’da yaşanacak olan tüm kesintileri tek tek araştırdık ve sizleri bilgilendirmek istedik. 10 Ocak Pazar elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ise Çubuk, Etimesgut, Kahramankazan, Mamak, Polatlı, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle olarak karşımıza çıkıyor. Her ilçede farklı saatlerde yaşanacak olan elektrik kesintisinin detaylarını ise haberimize devam ederek öğrenebilirsiniz.

