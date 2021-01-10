İbo Show’a Katılan Cem Yılmaz Yanlış Anlaşıldı! İzleyenler Anlamakta Güçlük Çekince Açıklamasını Yapmak Zorunda Kaldı… “Çok Ayıp!” Ekranlara dokuz yıl aradan sonra katılmış olan İbrahim Tatlıses Cumartesi gecelerinin vazgeçilmez programları arasında yerini almaya devam ediyor. Her hafta Cumartesi günleri sevenleriyle buluşan İbo Show farklı konuklarıyla ekranlara renk katıyor. Karantina günlerinin vazgeçilmez programları arasında yerini alan İbo Show bu haftada farklı konuklarıyla ekranları şenlendirdi.

Bu hafta konuk olarak yer alan isimler ise Cem Yılmaz, MFÖ ve Zafer Alagöz’dü. Kahkaha ve müzik ziyafetinin ardı arkası kesilmedi. Her konuşmanın ardından müzik şöleni yaşandı ve seyirciler keyifli anlar yaşadı. Programda seyircilerin dikkatinden kaçmayan bir şey vardı ki o da Cem Yılmaz’ın hareketleriydi.

Cem Yılmaz’ın sık sık cebini karıştırması ya da cep kısmını düzeltmesi seyirci tarafından yanlış anlaşılmış ve sosyal medyada gündem olmuştu. “Ee Cem Yılmaz yeter artık yani çok ayıp”, “Cem Yılmaz’ın sürekli cep karıştırmasını bir ben yanlış anlamış olamam” gibi paylaşımlar yaparak durumu dile getirmişlerdi.



Hatta yayınlanan son bölümün bir kısmında İbrahim Tatlıses bile “Cebinde ne var?” diye sormuş Cem Yılmaz ise muzip bir tavırla gülümsemişti. Bunun üzerine birçok kişi “İbrahim Tatlıses sonunda sormak istediğimizi sordu” gibi paylaşımlar yaparak Cem Yılmaz’ın neden sürekli cebiyle uğraştığına dair bilgi almak istediler.