Esra Erol'da Evli Adama Gencecik Kız Kaçtı! Kızın Annesi Dayak Yiyor Deyince Ortalık Karıştı! Esra Erol Resmen Sorgu Memuru Oldu! ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da, geçtiğimiz günlerde yeni bir olay gündeme gelmişti. Düzce’den programa katılan Gülden’in anne ve babası, 21 yaşındaki kızının internet ortamında tanıştığı Onur Durtaş’ın yanına kaçtığını söylemişlerdi. Kızları Gülden’in Onur Durtaş ve annesi Ayfer tarafından zorla tutulduğunu iddia eden anne ve baba, kızlarının bulunmasını dile getirmişti. Olay hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

"Kızımız Gülden, Onur Durtaş ve annesi Ayfer tarafından zorla tutuluyor!" İZLEMEK için >>> TIKLAYINIZ

Gülden’in annesi kızının Onur’la kendisini tanıştırdığını ve Onur’la konuştuğunu dile getirmişti. Başlarda Onur’un çok saygılı bir insan olduğunu belirten anne, zaman geçtikçe kızının kendisinden bir şeyler sakladığını anlamış ve Onur Durtaş hakkında şüpheye düşmüştü. Gülden’in babası ise olayı sonradan öğrenmiş ve 26 Ekim’de kızının damat adayını tanımak istediği için Antalya’ya gitmek istediğini dile getirmişti. Babası ise kızını Antalya’ya göndermişti.