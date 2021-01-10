Nisa Bölükbaşı Survivor 2021 İçin Tepkisini Koydu! O Paylaşımı Milyonlarca Kişinin Kriz Sebebi Oldu! "İyice Göze Batmaya Başladı!"

Survivor 2021 sezonunun cumartesi akşamı yayın hayatına başlamasıyla beraber tüm dikkatler yarışma programına çevrildi. Bunun yanı sıra Survivor 2020 sezonunun yarışmacılarından birisi olan Nisa Bölükbaşı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Nisa Bölükbaşı’nın o paylaşımı, milyonları krize soktu. Konu hakkında, “İyice göze batmaya başladı!” yorumları yapıldı.

Masterchef Türkiye 2020 sezonunun bitmesiyle beraber Acun Ilıcalı harekete geçti ve Survivor 2021 sezonunu ekranlara sundu. Survivor’un başlamasının ardından programın eski yarışmacıları da ekran karşısına geçti. Bu isimlerden biriside Nisa Bölükbaşı oldu. Nisa Bölükbaşı, Survivor 2021 için tepkisini ortaya koydu. Survivor Nisa’nın paylaşımı sosyal medya gündemine bomba gibi düşerken, konu hakkında birçok paylaşım yapıldı.



Survivor’un eski yarışmacılarından birisi olan Barış Murat Yağcı ile ilişki yaşadığı ortaya çıkan Nisa Bölükbaşı tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Bunun yanı sıra Survivor 2021 sezonu hakkında sosyal medya hesabında paylaşım yapan Nisa Bölükbaşı, gündeme yeniden bomba gibi düştü. Nisa’nın programı izlerken bazı duyguları bir arada yaşaması, dikkatlerden kaçmadı.



Survivor 2020 sezonunda adını duyuran ve yarışmanın bitmesinden sonra Barış Murat Yağcı ile aşk hayatı yaşayan Nisa Bölükbaşı, Exxen platformunda Sihirli Annem dizisinin kadrosuna dahil olmuştu. Survivor Nisa dizide hayat verdiği karakteri açıklayınca gündeme bomba gibi düşmüştü. Uzun süredir gündemde kalmaya devam eden Nisa, bu seferde Survivor 2021 sezonu hakkında yaptığı paylaşımla, tüm dikkatleri üzerine çekti.