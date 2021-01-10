İbo Show’da Yıldız Tilbe Rüzgarı! Küslükleri Bitti mi, Programa mı Katılacak? Zafer Alagöz Harekete Geçti!

Ekranların en sevilen programlarından biri olan İbo Show yıllar önce İbrahim Tatlıses’in hain bir saldırı alması sonucunda uzun bir süre ekranlara gelememişti. Uzun bir süre hastanede ölüm kalım savaşı veren İbrahim Tatlıses iyileşmesinin ardından programını duyurmuştu. Yıllar önce konuk olarak çağırmasına rağmen aldığı saldırı sonucu konuklarını ağırlayamadığı programını yine o isimlerle başlatmıştı.

Her hafa cumartesi günleri Star TV’de sevenleriyle buluşan İbrahim Tatlıses’in sunuculuğu yaptığı programda ise yıllardır küs olduğu Yıldız Tilbe’nin rüzgarları esti. Zafer Alagöz’ün Yıldız Tilbe şarkısı söylemek istemesi ve İbrahim Tatlıses’inde buna izin vermesi üzerine birçok kişi sosyal medya üzerinden Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses’in barıştığını resmen ilan etti.



Zafer Alagöz’ün İbrahim Tatlıses’ten izin alarak Yıldız Tilbe şarkısı söylemesi İbrahim Tatlıses’i şaşırttı fakat izleyenlerde en az İbrahim Tatlıses kadar şaşırdı. Zafer Alagöz Yıldız Tilbe’nin şarkısını okumak istemesinin ardından İbrahim Tatlıses şarkı hakkında şaşırtıcı bir açıklama daha yaptı. Yıldız Tilbe’den ise “O benim canım” diyerek bahsetti.