Kurtlar Vadisi Bekleyenlere Ters Köşe! Beklenilen Olmadı, Show TV Resmen Açıklama Yaptı! Gerçekler Daha Farklı!
Kurtlar Vadisi Kaos’un başka bir kanalda yayınlanacak olması olurken diğer bir iddia ise Birsen Altuntaş’ın açıklamalarıyla daha güçlü bir hal aldı. Show TV ekranlarında yayınlanmayacak olan Kurtlar Vadisi’nin hangi kanalda yayınlanacağı merak edilen konular arasında yerini aldı.
Kurtlar Vadisi Bekleyenlere Ters Köşe! Beklenilen Olmadı, Show TV Resmen Açıklama Yaptı! Gerçekler Daha Farklı! Ekranlara dönem dönem ara veren ve tekrar başlayan Kurtlar Vadisi hakkında ortaya atılan iddia herkesin sevinmesine neden olmuştu fakat işlerin aslında öyle olmadığını anlayan bekleyenler ise büyük bir şok yaşadı. 2021 yılının Şubat ayında ekranlara gelmesi beklenen dizi Türkiye’nin gündemine oturmuş ve birçok kişi tarafından araştırma konusu olmuştu.
2021 yılında Kaos adı altında tekrardan ekranlara gelecek olan dizi hakkında ortaya atılan iddia bugün itibariyle çürütüldü. Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayacağı hakkında ortaya atılan iddialar Show TV tarafından yok sayıldı. Açıklamasını yapan Show TV ise Kurtlar Vadisi bekleyenleri büyük bir hayal kırıklığına sevk etti.
Show TV ise açıklamalarında “Kısa bir zaman önce Kurtlar Vadisi Kaos yerine sadece Kırmızı Kamyon dizisi ile görüşme yapıldı. Kurtlar Vadisi Kaos’un Show TV’de yayınlanması gibi bir konu söz konusu değildir. Lütfen bu söylentilere itibar etmeyiniz” sözlerini dile getirmişti. Açıklamaların ardından ise Kurtlar Vadisi Kaos için iki iddia daha ortaya atıldı.
Bu iddialardan biri ise Kurtlar Vadisi Kaos’un başka bir kanalda yayınlanacak olması olurken diğer bir iddia ise Birsen Altuntaş’ın açıklamalarıyla daha güçlü bir hal aldı. Show TV ekranlarında yayınlanmayacak olan Kurtlar Vadisi’nin hangi kanalda yayınlanacağı merak edilen konular arasında yerini aldı.
10 Oca 2021 - 17:50 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.