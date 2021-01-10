Önce Hayat Eve Sığar Dediler Sonra Milyonluk Araçlarıyla Gezintiye Çıktılar! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Sosyal Medyada Büyük Gündem Oldu! “Bizim Gibi Fakirler Evlerinde!”

Koronavirüs tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Koca ise her gün açıklamalarına yeni bir açıklama ekliyor ve durumun rehavete kapılmayacak kadar ciddi olduğunu hakkında bilgiler veriyor. Özellikle Pandeminin başladığı ilk başladığı dönemde Fahriye Evcen ve Burak Özçivit sevenlerine “Hayat eve sığar” diyerek evde kalmalarını istemişti.

Sadece Fahriye Evcen ve Burak Özçivit değil birçok ünlü isim sevenlerine evde kal diyerek çağrılarda bulunmuşlardı. Pandemi döneminde ise birçok kişi evde kalmak zorunda kaldığından ekonomik açıdan sıkıntılar çekmişti. Birçok esnaf dükkanlarının kepenklerini kapatarak kilitlerini vurmak zorunda kalmıştı.



Bunun üzerine Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinden milyonluk Ferrari ile pozlar gelince sosyal medya karıştı. Koronavirüse rağmen çalışmak zorunda kalan ve oldukça kalabalık olan toplu taşıma araçlarını kullanan halk resmen isyan başlattı. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit birkaç gün önce boğazda görüntülenmiş ve muhabirlerin sorularına yanıt vermişlerdi.