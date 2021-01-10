Sen Çal Kapımı Dizisi Reytinglere Takılınca Final Kararını Erken Aldı! Mutlu Sonla Bitecek Olması Herkesi Sevindirdi! Düğünden Sonra Final Yakın...
FOX TV’nin hem Savaşçı hem de Yaşı 19 adlı dizileri yakın zamanda yayın hayatına geçireceği öğrenilmişti. Bunun ardından Zümrüdüanka dizisi final yapmış ve final yapacak diğer dizinin ise Sen Çal Kapımı olacağı iddia edilmişti.
Sen Çal Kapımı Dizisi Reytinglerde Çakılınca Final Kararını Erken Aldı! Mutlu Sonla Bitecek Olması Herkesi Sevindirdi! Düğünden Sonra Final Yakın... FOX TV’de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisi, yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor.
2020 yılının temmuz ayından bu yana ekranlara gelen Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerine Kerem Bürsin ve Hande Erçel Hayat veriyor. Son zamanlarda dizinin yeni sıkıntılar yaşamaya başladığı görülmeye başladı. Bu sıkıntıların boy göstermesinin ardından dizinin izleyici kitlesi final kararının yakın olduğunu dile getirdi.
Geçtiğimiz aylarda çarşamba günleri yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisi, reytinglerinden düşüşün görülmesiyle beraber cumartesi gününe alınmıştı. Bu kararın ardından dizinin reytinglerinde gözle görülür oranda yükselmeler meydana gelmişti. Dizinin 4 – 5 arasında reytingler almaya başlaması, ekranlarda kalması için yeterli bir orandı. Fakat Sen Çal Kapımı dizisinin yayınlanan son bölümünde yeniden düşen reytingler final çanlarını çaldırdı.
10 Oca 2021 - 17:58 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.